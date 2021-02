Piano faunistico venatorio della Toscana, il direttore di Upa Siena illustra il convegno online

SIENA – Danni da fauna selvatica e relativi risarcimenti agli agricoltori, impatto della pandemia da coronavirus sull’incremento degli ungulati, braccate di selezione e gestione nelle riserve naturali.

Di questo e molto altro si parlerà nella tavola rotonda on line con esperti di settore, associazioni agricole e del mondo venatorio e ambientale oltre che esponenti politici e istituzionali regionali. “Piano Faunistico Venatorio Regione Toscana. Agricoltura e caccia, nel mirino c’è un futuro sostenibile”, questo il titolo del convegno on line sulla pagina facebook Confagricoltura Siena che si svolgerà giovedì 25 febbraio dalle ore 9 organizzato dall’Unione Provinciale Agricoltori di Siena in collaborazione con l’Ente Produttori Selvaggina. Il direttore di Upa Siena Gianluca Cavicchioli illustra il convegno.