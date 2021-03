Caccia Lombardia. Mazzali (FdI) scrive a Fontana per prorogare controllo faunistico fino al 30 maggio

MILANO – “Ho scritto una lettera al presidente Fontana per sensibilizzarlo al problema dei cacciatori e ai rischi per il territorio, chiedendo che vengano prorogate al 30 maggio le disposizioni sul controllo faunistico e sul prelievo selettivo”.

E’ quanto dichiara Barbara Mazzali, consigliere regionale della Lombardia (Fratelli d’Italia).

“Fino al 5 marzo, e limitatamente ai giorni in cui la Regione Lombardia è classificata in zona arancione, saranno ancora valide le disposizioni dell’art. 4 dell’Ordinanza 649 (confermate dall’Ordinanza 688 del 9 dicembre 2020), in merito ad attività agricole, controllo faunistico e attività di caccia e pesca.

Nella lettera al Presidente ho chiesto che queste misure siano prorogate fino al 30 maggio 2021 e in particolare che venga autorizzato lo svolgimento del prelievo selettivo degli ungulati e tutte le altre attività ausiliarie, complementari e connesse all’attività venatoria (come ad esempio le attività di censimento, addestramento cani e falconeria, vigilanza venatoria volontaria …) e l’esecuzione dei piani di contenimento e controllo, acconsentendo che cacciatori e operatori possano spostarsi sul territorio regionale rispettando inderogabilmente le misure di prevenzione anti contagio come l’uso di mascherine e distanziamento sociale.

Sono sicura che il presidente Fontana ascolterà le nostre legittime richieste, che sono necessarie anche per la salute del territorio e dell’ecosistema” ha scritto Mazzali.

