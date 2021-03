Il riso biologico italiano, player sul mercato europeo e mondiale

ROMA – È online la pubblicazione “Il riso biologico italiano: analisi economica, politiche e certificazione”, a cura di Patrizia Borsotto e Ilaria Borri del CREA-Centro di ricerca Politiche e Bioeconomia. Il volume raccoglie i risultati ottenuti nell’ambito del Progetto “Sviluppo e trasferimento a sostegno della risicoltura biologica – Risobiosystems”, finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MiPAAF) e coordinato dal CREA-Centro per la Cerealicoltura e le Colture Industriali.

Risobiosystems ha coinvolto un partenariato di ricerca pubblico-privato, applicando un approccio multi-attore e le principali tecniche di coinvolgimento degli stakeholder previsti dalla sociologia rurale (focus group, interviste in profondità).

Il sistema di produzione italiano del riso biologico è stato contestualizzato nel quadro produttivo mondiale ed europeo da cui è emersa l’importanza che l’Italia riveste come player sul mercato non solo europeo ma anche mondiale, in grado di fornire un riso di qualità con una forte connotazione locale di prodotto Made in Italy.

Il Volume fornisce un’analisi critica del sistema di controllo e vigilanza per la produzione e la certificazione di riso biologico e un approfondimento della sostenibilità economica di un gruppo di aziende operanti nel distretto risicolo compreso tra le provincie di Vercelli, Novara e Pavia, proposte come casi-studio.

LEGGI ANCHE

Agrometeorologia. CREA: al via la prima scuola internazionale in Italia, obiettivo sostenibilità