Nero Bottega. Il liquore di cioccolato e grappa in un elegante packaging

Bibano di Godega di Sant’Urbano (TV) – I liquori cremosi rappresentano una categoria del beverage relativamente recente. Indicativamente sono prodotti di facile approccio e di immediato appeal che rientrano in una fascia di prezzo medio e che si rivolgono ai giovani e alle donne.

Nero Bottega, liquore cremoso a base di cioccolato fondente e grappa, è un goloso suggerimento per la prossima Pasqua. È un prodotto di grande personalità che incontra il pieno favore dei consumatori per la sua immediata piacevolezza.

Nero Bottega si caratterizza per il sapore morbido, rotondo e pieno, che richiama la quintessenza del puro cioccolato e le note fruttate della grappa. La bassa gradazione alcolica (15°) rende questo prodotto un ottimo afterdinner, da consumare preferibilmente freddo, non solo dopo i pasti ma anche in qualsiasi momento della giornata. È inoltre un apprezzato ingrediente per la preparazione di gustosi cocktail e si sposa egregiamente con gelati a base di latte (vaniglia, crema, fiordilatte), dando origine a un gustoso “affogato” arricchito dai sentori della grappa.

Tra i cocktail spicca “Gorgeous Chocolate”. Ingredienti: 35 ml Nero Bottega liquore al cioccolato, 15 ml Grappa Riserva Privata Barricata, 50 ml di succo di pera

Preparazione

Versare gli ingredienti nello shaker, aggiungere il ghiaccio a cubetti e agitare energicamente per pochi secondi. Servire il cocktail in una coppetta Martini. Guarnire il bordo del bicchiere con cacao in polvere e con una fettina di pera.

L’elegante packaging completa il profilo del prodotto. La bottiglia satinata, che ricorda la forma di un uovo di Pasqua, si caratterizza per la possibilità di essere riutilizzata come vaso per una rosa o un altro fiore singolo.

Nero Bottega si affianca a Gianduia e a Fiordilatte, creando un’inedita collezione di liquori al cioccolato, che abbraccia fondente, Gianduia e cioccolato bianco.

