Sementi e foraggere. Accordo Interprofessionale: rinviata la fissazione del prezzo fisso in pre-campagna

BOLOGNA – Nella seduta di giovedì 18 marzo il Comitato Interprofessionale istituito nell’ambito dell’Accordo quadro nazionale ha deliberato di non provvedere per la campagna 2021 alla fissazione del prezzo fisso in pre-campagna.

La proposta di istituire tale prezzo è nata dalla volontà del Comitato Interprofessionale di prevedere nuovi strumenti di crescita e di valorizzazione del settore e offrire garanzie agli agricoltori impegnati nella produzione di sementi di erba medica e di altre essenze foraggere.

Al termine di alcune sedute del Comitato Interprofessionale è stata però raggiunta l’unanime decisione di non prevedere per la campagna 2021 alcun prezzo fisso in pre-campagna per via delle incertezze del periodo legate all’estrema volatilità del mercato.

La possibilità di definire un accordo in questo senso, definendo un prezzo fisso in pre-campagna, resta però aperta anche se limitata alla contrattazione fra le singole parti contraenti, come già previsto dall’Accordo interprofessionale in essere.

La definizione di un prezzo fisso in pre-campagna interprofessionale, che avrebbe affiancato altri strumenti di trasparenza, indirizzo e qualificazione del settore già operativi quale il prezzo di orientamento e il prezzo interprofessionale, è stata pertanto rinviata alla campagna successiva.

