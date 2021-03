Contributi a fondo perduto previsti dal Decreto Sostegni. Da oggi fino al 28 maggio presentazione domande

ROMA – Da oggi e fino al prossimo 28 maggio anche le aziende della filiera agroalimentare possono inoltrare la domanda per i contributi a fondo perduto previsti dal Decreto Sostegni.

VIA AL DECRETO SOSTEGNI – Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è stato aperto il canale come già avvenuto per il Decreto Rilancio.

A ricordarlo è lo stesso ministro delle politiche agricole Stefano Patuanelli.