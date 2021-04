Nutriscore, Battistoni: colpisce duramente la dieta mediterranea, penalizza aziende e Made in Italy

ROMA – “Il Nutriscore colpisce duramente la dieta mediterranea, penalizza le nostre produzioni agricole e altro non è che un attacco al nostro made in Italy”.

Queste le parole del sottosegretario alle politiche agricole, alimentari e forestali Francesco Battistoni durante la trasmissione Sottotraccia su Spazio Tv.

“Le istituzioni italiane sono tutte compatte ed il ministero sta lavorando in sede europea per far valere le proprie ragioni.

Il nostro Paese, peraltro, ha avanzato una validissima controproposta, il Nutrinform battery, che prende in considerazione gli alimenti secondo la dose giornaliera raccomandata e non sui 100 g di prodotto come il Nutriscore.

Stiamo correndo il rischio che si apra una fase di disinformazione alimentare.

Non lo possiamo permettere e non lo permetteremo”.

