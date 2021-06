G20. Martina: Fao con Future Food Institute e UNIDO per sostenere sistemi agroalimentari nel Mediterraneo

MATERA – “Nel contesto della Food Coalition, FAO, Future Food Institute e UNIDO stanno lavorando a stretto contatto con organizzazioni nazionali in Italia, Grecia e Spagna per sostenere la trasformazione dei sistemi agroalimentari, sviluppando soluzioni innovative e fornendo assistenza tecnica alle istituzioni locali competenti e ai piccoli agricoltori (con una forte attenzione ai giovani e alle donne) in Tunisia, Marocco e Iraq su alcune delle filiere più sensibili del settore agricolo mediterraneo”. A sottolinearlo è Maurizio Martina, Vice Direttore generale Fao, in occasione del G20 a Matera.

“L’assistenza tecnica – ha proseguito – sarà fornita sulla base delle migliori pratiche e dell’esperienza di successo di sistemi agroalimentari ben funzionanti nel bacino del Mediterraneo durante la pandemia di COVID-19, con la dieta mediterranea come componente principale per una produzione sostenibile e modelli dietetici sani, facendo leva sul ruolo del settore privato nello sviluppo di partenariati sostenibili e inclusivi”.