A Macfrut 2021 focus sul futuro dell’ortofrutta nella distribuzione moderna con una innovativa ricerca ontime

CESENA – Il futuro dell’ortofrutta nella distribuzione moderna. Sarà questo il fil rouge che legherà le attività del “F&V Retail for the future”, una delle novità di Macfrut Special edition a Rimini Expo Center da martedì 7 a giovedì 9 settembre.

Il ruolo della distribuzione nel futuro della categoria

Posizionata nella centrale Hall Sud e progettata da ThinkFresh insieme a Macfrut, la proposta pone i riflettori su uno dei temi centrali del sistema ortofrutta: il ruolo della distribuzione nel futuro della categoria, e lo farà in maniera originale, raccogliendo in un certo qual modo il testimone di ThinkFresh – Obiettivo Rilancio, evento in programma sempre a Rimini lunedì 5 settembre. A Macfrut il gruppo Agroter sarà presente in fiera in un’area progettata nella centrale Hall Sud, con un’innovativa ricerca ontime: i partecipanti di Macfrut saranno protagonisti di un’indagine dedicata al ruolo della distribuzione nell’evoluzione della filiera ortofrutticola, la cui progressione sarà mostrata passo dopo passo, mentre i risultati saranno commentati dai manager del mondo retail che saranno intervistati ogni giorno in questa area. Un’area dove troverà spazio anche la Retail Lounge, dove gli operatori della distribuzione potranno incontrare espositori e visitatori in un ambiente riservato e dotato di tutti i comfort.

Il sistema distributivo è il naturale anello di congiunzione fra produzione e consumo

«Il sistema distributivo è il naturale anello di congiunzione fra produzione e consumo ma spesso mancano le necessarie sinergie con la fase a monte per lavorare in modo proficuo verso il cliente finale – spiega Roberto Della Casa, Presidente di Agroter – Scopo di ‘Retail for the Future’ è mettere a fuoco i sentieri di sviluppo comune fra gli attori della parte attiva della filiera per il rilancio del comparto in questa difficile fase economica”.

Macfrut, una fiera di contenuti oltre che di business

«Da tempo Macfrut pone il suo focus su un tema centrale come la distribuzione moderna – afferma Renzo Piraccini, Presidente di Macfrut – Questa ulteriore iniziativa aggiunge un nuovo importante tassello in questa direzione, ampliando il raggio d’azione attraverso una ricerca che coinvolgerà i protagonisti in tempo reale a conferma che Macfrut è una fiera di contenuti, oltre che di business».