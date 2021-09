BASF presenta in Italia Revysol®: il triazolo di nuova generazione

Cesano Maderno (MB) – Offrire agli agricoltori strumenti e prodotti innovativi per le loro colture in grado di favorire il miglioramento quantitativo e qualitativo delle produzioni in modo sostenibile.

E’ da sempre la mission della divisione Agricultural Solutions di BASF che, grazie al costante investimento in ricerca e sviluppo, guida l’innovazione del mercato e presenta un nuovo principio attivo destinato a rivoluzionare il panorama dei triazoli disponibili per gli agricoltori italiani Si chiama Revysol® ed è stato sviluppato dai ricercatori BASF con una forte attenzione al quadro regolatorio, grazie ad un innovativo sistema di screening di laboratorio che ha consentito di ottimizzare la progettazione in base a criteri di efficacia, selettività e rispetto dei criteri normativi su scala globale, individuando il principio attivo tra oltre 4.000 molecole testate.

Revysol® verrà presentato al pubblico italiano il prossimo 14 settembre, nel corso di

un evento digitale che vedrà coinvolti come relatori scienziati ed esperti del settore che si

confronteranno sull’importanza dei triazoli nella strategia di protezione delle colture e, più

in generale, sul ruolo della chimica e della ricerca scientifica nello sviluppo di soluzioni

innovative in grado di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità europei.

L’evento sarà l’occasione per illustrare nel dettaglio l’architettura chimica della molecola

e il suo innovativo profilo regolatorio, oltre che per presentare le formulazioni

specifiche destinate ad alcune colture strategiche per l’Italia, quali cereali, vite da

vino, uva da tavola e frutta. Per informazioni e registrazioni: www.shapingrevolution.it/ – https://www.shapingrevolution.it/registrati.php

“Revysol® per le sue proprietà chimico-fisiche esclusive, che lo distinguono dai triazoli

oggi presenti sul mercato, avrà un ruolo determinante nella protezione delle colture – ha

dichiarato Jose Antonio Salinas, Marketing Manager della divisione agricoltura di BASF –

“Ed è per questo abbiamo dedicato un’evento specifico a esperti, tecnici e istituzioni del

mercato italiano: per condividere con loro i risultati di oltre 10 anni di ricecerche nei nostri

laboratori e centri di sviluppo.”

Revysol® è un fungicida della famiglia dei triazoli dalle caratteristiche uniche. Infatti,

diversamente dagli altri triazoli tradizionali, è il primo isopropanolo-azolo, un principio

attivo estremamente efficace e dall’architettura chimica particolarmente flessibile in grado

di garantire eccellenti proprietà preventive e curative contro le più importanti malattie

fungine delle principali colture.

Le proprietà uniche di Revysol®, infatti, non solo garantiscono il rapido assorbimento della molecola nella pianta, ma offrono anche un effetto immediato contro i funghi patogeni, con un’efficacia dimostrata fino a 100 volte superiore rispetto ai triazoli tradizionali. Un’ulteriore caratteristica esclusiva di Revysol® è la sua capacità di creare un serbatoio di sostanza attiva all’interno dei tessuti vegetali, il cui successivo lento rilascio determina, una protezione fogliare prolungata nel tempo, capace di estendersi, grazie al sistema vascolare delle piante, anche a quelle parti di tessuto che non erano state raggiunte dal trattamento.

Informazioni sulla Divisione Agricultural Solutions di BASF

Con una popolazione in rapida crescita, il pianeta dipende sempre più dalla nostra capacità di sviluppare e mantenere un’agricoltura sostenibile e ambienti sani. In collaborazione con agricoltori, professionisti del settore agroindustriale, esperti nella gestione degli infestanti e molti altri, il nostro ruolo è quello di contribuire a rendere ciò possibile. Per questo investiamo in modo significativo in Ricerca e Sviluppo e in un ampio portafoglio prodotti, che comprende sementi e tratti genetici, difesa delle colture chimica e biologica, gestione dei terreni, salute delle colture, antiparassitari e agricoltura digitale. Con team di esperti in laboratorio, nei campi, nell’amministrazione e nella produzione, sappiamo coniugare un modo di pensare innovativo con azioni concrete per mettere a punto idee che funzionino nel mondo reale – per gli agricoltori, la società e il pianeta. Nel 2020 la nostra divisione ha generato un fatturato di 7,66 miliardi di euro. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito Internet www.agriculture.basf.com o uno dei nostri canali sui social media.