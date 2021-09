Da Montalcino a Milano per la Wine Week, il Brunello conquista il salotto della dolce vita milanese

MILANO – Da Montalcino a Milano, dai vigneti di Sangiovese ai calici dei ristoranti della Galleria Vittorio Emanuele II e di cinque Paesi esteri, per un giro del mondo in 9 giorni. È la sintesi del cartellone degli eventi b2c e b2b del Consorzio del vino Brunello di Montalcino per la Milano Wine Week (MWW, 2-10 ottobre), annunciato oggi nel corso della conferenza stampa della manifestazione a Palazzo Castiglioni, nel capoluogo lombardo.

Per il presidente del Consorzio del vino Brunello di Montalcino, Fabrizio Bindocci: “Milano è storicamente tra le piazze europee più strategiche per il Brunello. Per questo riteniamo importante essere presenti con un programma che guarda contemporaneamente al posizionamento nell’alta ristorazione, e che coinvolgerà appassionati gourmet e winelover, e al mercato. E non poteva esserci migliore collocazione del salotto della dolce vita milanese per il Brunello District. Un binomio perfetto per promuovere la nostra denominazione, simbolo del miglior made in Italy enologico nel mondo, e Montalcino”.

Sono 21 le cantine montalcinesi del distretto del Brunello in Galleria. Per tutta la durata della MWW, il Brunello e gli altri vini rappresentati dal Consorzio saranno i protagonisti degli speciali abbinamenti e menù firmati dalle griffe gastronomiche di sette ristoranti del celebre passage: Savini 1867, Il Salotto, Ristorante Cracco, Ristorante la Galleria, La Locanda del Gatto Rosso e Terrazza Duomo 21.

Dal cuore di Milano al mondo, con otto masterclass online che collegheranno 26 aziende dalla città metropolitana a Miami, Toronto, Hong Kong, Londra e New York per un totale di otto tasting guidati principalmente da Filippo Bartolotta, giornalista e tra i più autorevoli storyteller del vino a livello internazionale e Cristina Mercuri, wine educator e diplomata Wset (Wine & Spirit Education Trust). In primo piano nelle degustazioni, che potranno essere seguite anche in presenza a Palazzo Bovara, la combo delle annate memorabili 2015 e 2016, una doppietta enologica unica osannata dalla critica mondiale. Si parte il 5 di ottobre con il primo focus sul Brunello di Montalcino Riserva 2015 per il collegamento Milano – Miami e Toronto e che tornerà in scena anche il 7 ottobre per Hong Kong, Londra e New York. Mentre sono tre le masterclass dei ‘Versanti’ del Brunello 2016 (7 e 8 ottobre, Hong Kong, New York e Londra). Spazio anche al Rosso di Montalcino 2019, destinato a conquistare gli operatori di Hong Kong (10 ottobre).

LEGGI ANCHE