Maltempo. Disponibili 60 mila spartineve degli agromeccanici per la sicurezza stradale

ROMA – “La Confederazione Agromeccanici e Agricoltori italiani si rende disponibile per fronteggiare l’emergenza maltempo e invita tutte le imprese associate a mettersi a disposizione delle Prefetture, della Protezione civile e dei Sindaci dei comuni colpiti dalle avversità atmosferiche che hanno colpito molte regioni italiane”.

L’appello è di Gianni Dalla Bernardina, presidente nazionale di CAIagromec, che sollecita le oltre 10mila imprese associate a mettere a disposizione la propria professionalità e i propri mezzi per tutte le esigenze che si renderanno necessarie.

“Le imprese agromeccaniche di CAIagromec si sono sempre distinte, anche in passato, per la solidarietà verso le comunità di appartenenza – ricorda Dalla Bernardina – con la propria professionalità, usando attrezzature certificate, assolvendo gli oneri burocratici imposti per chi opera con attrezzature agricole al di fuori dell’ambito agricolo.

Anche questa volta ci rendiamo disponibili per la sicurezza, nel rispetto della trasparenza e della legalità.

