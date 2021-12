Legge di Bilancio. Le modifiche alla Nuova Sabatini: ecco cosa cambia

FIRENZE – Oltre al rifinanziamento della Nuova Sabatini, il disegno di legge di bilancio per il 2022 dispone l’erogazione del contributo non più in unica soluzione ma in più quote annuali, a condizione che il finanziamento sia superiore a 200 mila euro.

L’intervento supporta gli investimenti delle imprese, che alla presentazione della domanda di contributo risultano costituite ed iscritte nel Registro delle Imprese e non

si trovano in condizioni tali da essere inquadrabili tra le “imprese in difficoltà”.

La Nuova Sabatini interviene a supportare gli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali (quali i macchinari, gli impianti, le attrezzature e gli hardware) e immateriali (software e tecnologie digitali). Non interviene a supportare gli investimenti

inerenti terreni e fabbricati, beni usati o rigenerati.

Banche ed altri intermediari finanziari che hanno sottoscritto una specifica convenzione con il Ministero dello Sviluppo Economico, l’ABI e la Cassa depositi e prestiti,

concedono finanziamenti alle imprese sopra indicate, per sostenere i suddetti investimenti.

Il Ministero poi, interviene per erogare un contributo che attenua fino ad azzerarli, gli interessi correlati al finanziamento suddetto. L’ammontare dell’investimento può essere coperto interamente dal finanziamento bancario o da contratti di leasing, anche se assistito dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, fino all’80% dell’ammontare del finanziamento.

Quest’ultimo deve avere durata non superiore a 5 anni e di importo compreso tra 20mila e 4milioni di euro. Il contributo erogato dal Ministero è correlato all’ammontare degli interessi, determinati convenzionalmente, su un finanziamento della durata di cinque anni

e di importo uguale all’investimento, a un tasso d’interesse del 2,75% per gli investimenti ordinari, del 3,575% per gli investimenti in tecnologie 4.0.

