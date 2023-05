Aumento delle pensioni che hanno un importo inferiore al trattamento minimo

FIRENZE – Per il 2023 l’Inps ha previsto aumenti straordinari per le pensioni di importo inferiore al trattamento minimo, cioè 563,74€ al mese.

La pensione minima sale a 600€ per gli ultra75enni e 572€ per i pensionati più giovani per l’anno 2023 e 2024.

La rivalutazione eccezionale è prevista al tasso dell’1,5% per i pensionati d’età inferiore a 75 anni e del 6,4% per quelli con almeno 75 anni d’età. Di conseguenza nel 2023 gli

assegni minimi per gli ultra 75enni salgono a 599,82€. Si tratta, tuttavia, ancora di valori provvisori a causa del tasso di inflazione.

L’incremento spetta per ciascuna delle mensilità, da gennaio 2023 a dicembre 2024, compresa la tredicesima mensilità.

Se durante il 2023 il pensionato compie 75 anni l’importo verrà adeguato dal mese successivo al compimento dell’età. Si rammenta che la rivalutazione straordinaria è transitoria e, pertanto, è destinata a cessare i propri effetti il 31 dicembre 2024.

Ricordiamo che presso i nostri uffici di Patronato è possibile valutare la propria situazione contributiva, effettuare la domanda di pensionamento, e ricevere assistenza e consulenza sulla propria pensione.

Link (fonte) Dimensione Agricoltura – Francesco Ambrosio

LEGGI LA RUBRICA FISCO E LAVORO

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it