UNCAI, corso per manager in precision farming. Al via dal 16 dicembre

CREMONA – UNCAI e Fondazione ITS Agrorisorse organizzano un corso di alta formazione in “Precision Farming Manager: Tecnico Superiore esperto in Agromeccanica per l’innovazione del sistema agroalimentare, zootecnico e agroambientale”, approvato da Regione Lombardia con Decreto n.12848/2021.

“Il percorso rappresenta una vera e propria opportunità di formazione professionale, oltre che una novità per i temi affrontati. Al termine, infatti, gli studenti saranno in possesso non solo dei tradizionali attestati relativi alla sicurezza base e rischio specifico per le aziende agricole e agromeccaniche e del patentino per l’uso dei trattori e dei prodotti fitosanitari. Riceveranno anche una formazione propedeutica all’utilizzo dei droni”, spiega il vice presidente Uncai Clevio Demicheli, a capo anche della Federazione lombarda delle imprese di meccanica agricola (Flima). “Il target ideale è costituito da giovani diplomati anche senza esperienza ma interessati al settore”.

Il corso, della durata di due anni e rivolto a un massimo di 25 studenti, prevede lezioni teoriche, attività didattiche, laboratori e un tirocinio in azienda di 1000 ore. Per partecipare occorre essere in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o diploma professionale (percorsi quadriennali di IeFPe Certificazione IFTS), essere residente o domiciliato in Lombardia e aver superato un colloquio di selezione. Data d’inizio delle lezioni il 16 dicembre.

Al termine del corso in Precision Farming Manager, previo superamento dell’esame finale, sarà rilasciato un Diploma di Tecnico Superiore (V livello EQF, Quadro Europeo delle Qualificazioni, valido a livello Nazionale ed Europeo). “Lo studente sarà in grado di scegliere la tecnologia e le macchine operatrici in base al contesto di applicazione. Soprattutto saprà acquisire, interpretare e usare al meglio la mole di dati raccolti in campo attraverso le tecnologie di digital e precision farming”, conclude Demicheli.

Per ulteriori informazioni, scrivere a its@agrorisorse.it, oppure chiamare ai seguenti numeri: 3482509130, oppure 0371/4662640.

