Da 1 gennaio 2022 in vigore Regolamento (UE) n. 2018/848: introduce nuovo sistema controlli a importazione di prodotti biologici

ROMA – Da oggi 1° gennaio 2022 entra in applicazione il Reg. (UE) n. 2018/848 che introdurrà importanti novità in materia di verifica della conformità delle partite biologiche e in conversione destinate ad essere importare nell’Unione Europea.

Il 27 dicembre scorso sono stati pubblicati i regolamenti (UE) 2021/2305, 2021/2306 e 2021/2307 che forniscono ulteriori integrazioni e indicazioni esecutive del regolamento di base 2018/848.

Al fine di consentire alle amministrazioni coinvolte di organizzare il nuovo sistema di controlli all’importazione e garantire al contempo il proseguo regolare delle attività di importazione dei prodotti biologici e i relativi necessari controlli, l’Agenzia delle Dogane continuerà per tutto gennaio 2022 l’attività di controllo documentale e validazione del COI, supportata per i controlli di identità e fisici dal Dipartimento ICQRF del Mipaaf.

Nelle more di specifiche indicazioni da parte della Commissione Europea, in materia di valutazione della probabilità di non conformità, che determina la frequenza con cui saranno effettuati i controlli fisici sulle partite di prodotti biologici e in conversione prima della loro immissione in libera pratica, si applicano le indicazioni contenute nei seguenti documenti:

• Guidelines on additional official controls on products originating from China del 16 Dicembre 2020

• Guidelines on additional official controls on products originating from Ukraine, Kazakhstan, Moldova, Turkey and Russian Federation del 16 Dicembre 2020

• Guidelines on additional official controls on products originating from India del 07 giugno 2021

