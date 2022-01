Hospitality a Riva del Garda posticipato. Dal 21 al 24 marzo le nuove date

Riva del Garda (TN) – Hospitality – Il Salone dell’Accoglienza , la manifestazione dedicata al settore dell’ospitalità e della ristorazione programma ta dal 31 gennaio al 3 febbraio, viene posticipata a marzo 2022, dal 21 al 24 .

Una decisione di Riva del Garda Fierecongressi, presa alla luce dell’evoluzione della pandemia che non avrebbe consentito di gestire in maniera adeguata le iniziative e le aree espositive di carattere esperienziale, tratto distintivo di Hospitality. Di qui la scelta di riprogrammare la manifestazione nel mese di marzo, per superare il periodo di picco pandemico e offrire la migliore data alternativa individuata dopo un confronto con le aziende e gli operatori del settore turistico–alberghiero.



Informazioni su Hospitality – Il Salone dell’Accoglienza

Organizzata da Riva del Garda Fierecongressi, Hospitality – già Expo Riva Hotel – vanta una superficie espositiva di oltre 40.000 metri quadrati. Nell’edizione 2020, il Salone ha registrato numeri record: 561 espositori, 21.431 operatori professionisti e più di 28.500 visitatori. A febbraio 2021 si è svolta online Hospitality Digital Space, edizione eccezionale della fiera, dedicata alla formazione e all’aggiornamento del mondo Ho.Re.Ca., spazio virtuale dinamico di aziende specializzate e un palinsesto di oltre 80 eventi formativi gratuiti. La 46esima edizione torna in presenza a Riva del Garda, dal 21 al 24 marzo 2022.

