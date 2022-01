FERRARA – “Buono, sano e genuino”. Recita così lo slogan delle uova Fantolino che da oggi entrano a far parte del marchio Le Stagioni d’Italia grazie all’accordo tra la storica azienda piemontese di allevamenti per galline ovaiole e la BF Agroindustriale, il corporate di Bonifiche Ferraresi operante nel settore della GDO.

L’accordo riguarderà la produzione, la distribuzione e la vendita su tutto il territorio nazionale di uova fresche da galline allevate a terra, in Italia, a marchio come detto Le Stagioni d’Italia. Uova che saranno proposte in due tipologie: con guscio bianco e con guscio rosa. Il colore del guscio dipende dalla razza della gallina che si riflette anche nel piumaggio.

Le uova fresche arriveranno dall’azienda di Fiano (To) da galline allevate a terra, libere di muoversi e di razzolare in ambienti ampi e puliti. La sostenibilità della produzione delle uova è assicurata dalla completa autosufficienza energetica e dalle buone prassi igienico sanitarie, a garanzia di uova nutrienti ed eccellenti per qualità e freschezza, modalità che ha permesso a questi prodotti di essere i primi del genere a marchio “Climate Neutral“

