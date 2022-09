Allarme OMS alcol. Binge drinking: Emilia Romagna e Nord Est dove si beve di più, ma il vino di qualità non c’entra

ROMA – Ha fatto molto discutere in Italia la risoluzione adottata dall’Oms il 15 settembre scorso per limitare i consumi di alcol e che rischia di mettere in crisi un comparto strategico per il made in Italy come il vino.

L’Italia è considerata la patria del bere bene e responsabilmente ma anche nel nostro Paese sono aumentati specie tra i giovani e giovanissimi quei comportamenti considerati a rischio come il binge drinking ossia la tendenza a consumare 5-6 drink nella stessa serata e il bere lontano dai pasti.

Secondo un’interessante ricerca dell’Istituto superiore di Sanità nel biennio 2020-21, il 56% degli adulti di età compresa tra i 18 e i 69 anni dichiara di consumare bevande alcoliche, e il 15% – ossia una persona su sette – ne fa un consumo che può essere considerato a “maggior rischio” per la salute, non solo per quantità ma anche per modalità di assunzione.

Il consumo “a maggior rischio”, a differenza del consumo abituale eccessivo, avviene più frequentemente fra i giovani e i giovanissimi (18-24 anni), arrivando a sfiorare il 30%. È inoltre più diffuso fra gli uomini (19% vs 12% nelle donne) e fra le persone socialmente più avvantaggiate (17% vs 13% di chi ha molte difficoltà economiche) o con un alto livello di istruzione (17% fra i laureati vs 7% fra chi ha al più la licenza elementare).

Dal 2010 a oggi si è osservato un lento ma progressivo aumento del consumo di alcol a maggior rischio, determinato dall’aumento del binge drinking e del consumo prevalentemente-esclusivamente fuori pasto, un trend che si è arrestato solamente durante la pandemia, in considerazione delle minori occasioni di incontro e socialità, per poi ritornare nel 2021 sui valori pre-pandemici. Una tendenza diametralmente opposta ha invece interessato il consumo elevato abituale di alcol (maggiormente diffuso presso le classi sociali meno abbienti e gli individui meno giovani) che andava negli anni via via riducendosi salvo poi tornare a crescere durante i mesi di lockdown.

Dall’osservazione dei dati territoriali emerge che il consumo di alcol a “maggior rischio” resta una prerogativa dei residenti nel Nord Italia (con un trend in aumento soprattutto per il binge drinking) e in particolare nel Nord Est. A guidare la classifica delle regioni dove questi comportamenti sono più ricorrenti è la provincia autonoma di Bolzano con una quota che sfiora il 35% degli abitanti, seguita, tra le Regioni del Nord, dalla provincia di Trento (29,4%), dal Friuli Venezia Giulia (28,3%) e dal Veneto (25,5%). Veneto e Friuli Venezia Giulia sono anche tra le regioni dove in generale si beve di più: l’incidenza del consumo arriva rispettivamente al 70,4% e 70,1% della popolazione adulta, inferiore sono a quella dell’Emilia Romagna (71,9%).

Da evidenziare è poi il caso del Molise, unica regione del Meridione in cui il consumo di alcol a maggior rischio si colloca su valori nettamente più alti della media nazionale, 33,1% oltre doppio rispetto al 15% dell’Italia nel suo complesso, e secondo solo alla provincia di Bolzano.

Tra le regioni “più virtuose” troviamo invece Calabria (5,6%), Puglia (6,2%) e Basilicata (8,5%), mentre la Campania è in assoluto la Regione dove il consumo di alcol, anche moderato, è il più basso d’Italia (43,2%).

LEGGI ANCHE

Vino. L’OMS adotta un piano anti-alcol che uccide il settore. Inacettabile scelta secondo UIV

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it