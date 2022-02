Innovazione. Con Agri-Food TRACK dal campo alla tavola, arriva la piattaforma integrata Blockchain che traccia la filiera e racconta la storia del prodotto tutelando il Made in Italy

BOLOGNA – Dalla collaborazione tra Image Line – azienda hi-tech italiana, specializzata in soluzioni informatiche e innovazione per l’agricoltura, EZ Lab PMI innovativa, specializzata in soluzioni ad alto contenuto tecnologico, che utilizza Blockchain & Smart Contract applicandoli alla tracciabilità della filiera produttiva, e Università Cattolica del Sacro Cuore nasce Agri-Food TRACK, l’inedita piattaforma che permette di valorizzare l’origine del prodotto e le tecniche colturali e di trasformazione che ne hanno determinato la qualità e le caratteristiche.

Il progetto di innovazione è stato avviato nella sua fase sperimentale, che si concluderà con i primi tre prodotti rintracciabili a dicembre 2022. Attori della filiera e consumatori saranno dunque informati e garantiti rispetto alla genuinità e alla sostenibilità degli alimenti, nello specifico passata di pomodoro, vino e olio realizzati con materie prime di origine agricola dell’Emilia-Romagna. In futuro la piattaforma mira a coinvolgere anche le eccellenze delle altre regioni italiane.

Le due realtà, da sempre attente alle esigenze del mercato e attive nell’ambito del digitale in agricoltura, hanno condiviso le rispettive competenze per dare vita a uno strumento capace di rispondere in maniera precisa e puntuale a una filiera sempre più esigente e a un consumatore sempre più attento all’origine dei prodotti che arrivano sulla propria tavola. Così Agri-Food TRACK integra le esperienze e le informazioni derivanti dal QdC® – Quaderno di Campagna® di Image Line e AgriOpenData di EZ Lab per raccontare la storia del prodotto dal campo alla tavola garantendo l’eccellenza del Made in Italy.

Il QdC – Quaderno di Campagna è una web application per la gestione online delle aziende agricole, con particolare riferimento alle operazioni colturali ed al registro dei trattamenti. L’applicazione è una innovazione nata con il proposito di rispondere alla necessità degli operatori del settore e dei consumatori di poter avere una tracciabilità delle operazioni a partire dal campo, che comprenda non solo l’origine del prodotto ma anche un set completo di dati relativi alle caratteristiche del processo produttivo e di trasformazione, unitamente ad appositi indicatori quantitativi e qualitativi relativi al prodotto.

AgriOpenData è invece la prima piattaforma digitale che utilizza la tecnologia blockchain e Smart Contracts per garantire la tracciabilità, l’anticontraffazione del Made in Italy e la certificazione dei prodotti agricoli come sistema di sicurezza e tutela dell’origine, della sostenibilità ambientale e dei valori etici della produzione, assicurando trasparenza e sicurezza dal produttore al consumatore finale, sempre più attento e responsabile.

Entrambi i software negli anni hanno contribuito a supportare il processo di digitalizzazione e innovazione del settore, sviluppandone le fasi secondo visioni diverse e complementari. L’integrazione dei dati e delle funzionalità derivanti dalle due applicazioni tramite l’interoperabilità dei sistemi, crea una nuova piattaforma vera e propria: il QdC è utilizzato ad oggi da 12.000 aziende agricole sul territorio italiano e i dati raccolti uniti alla tecnologia blockchain permetteranno d’ora in poi non solo di tracciare la storia completa dei prodotti delle tre filiere sui quali per il momento si focalizza la piattaforma ma anche di difenderne l’origine e la genuinità. Ogni modifica nel sistema di aggiornamento e integrazione dei dati è tracciata in modo immutabile, sicuro e condiviso, assicurando al sistema una totale garanzia contro la contraffazione.

Agri-Food TRACK è stato approvato da BI-REX poiché risponde pienamente al quadro degli interventi promossi dal piano nazionale industria 4.0 in quanto relativo alla realizzazione di un progetto di trasferimento tecnologico tra le due aziende coinvolte e basato sull’innovazione. BI-REX è uno degli 8 centri di competenza nazionali istituiti dal Ministero dello Sviluppo Economico nel quadro del piano governativo Industria 4.0, con focus specializzato sul tema Big Data e, all’interno del progetto, svolgerà una duplice attività: si occuperà dell’organizzazione, in qualità di General Contractor, di un corso di formazione online sulle tematiche dell’Agricoltura ​4.0 e degli incentivi previsti per la trasformazione digitale; a conclusione del progetto organizzerà nel mese di dicembre, presso la propria sede, un evento di presentazione dei risultati in modalità phygital, realizzando tutte le opportune attività di divulgazione e di promozione dell’evento stesso.

