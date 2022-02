ROMA – Presentata il 1 febbraio, al Museo dell’Ara Pacis di Roma, la seconda edizione del Rapporto di AGRIcoltura 100, l’iniziativa di Reale Mutua e Confagricoltura nata nel 2020, volta a promuovere il contributo dell’agricoltura alla crescita sostenibile e al rilancio del Paese. Si tratta di un progetto pluriennale, avviato da Confagricoltura e Reale Mutua, nato con l’obiettivo di rilevare la sostenibilità delle imprese agricole e monitorarne l’evoluzione negli anni successivi. L’indice AGRIcoltura100 misura il livello di sostenibilità dell’impresa considerando il numero e l’intensità delle iniziative adottate in tutte le aree.

La seconda edizione del premio ha visto al primo posto la Cantina Produttori di Valdobbiadene tra oltre 2.100 imprese agricole italiane intervistate da Innovation Team, società di ricerca del Gruppo Cerved. Alessandro Vella, Direttore Generale di una delle realtà più rappresentative del Prosecco Superiore DOCG, ha ritirato ieri il prestigioso riconoscimento, durante la cerimonia svoltasi all’Ara Pacis alla presenza delle Autorità di Governo, del Ministro delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli, dei vertici di Reale Mutua e Confagricoltura e dei media, a margine della presentazione del secondo Rapporto di AGRIcoltura 100, che ha l’obiettivo di rilevare la sostenibilità delle imprese agricole e monitorarne l’evoluzione nel tempo.

Un importante riconoscimento per il Gruppo Cantina Produttori di Valdobbiadene – Val D’Oca, che coincide con il 70° anniversario dalla fondazione e che, pur arrivando ad essere una delle prime 50 aziende del comparto nazionale del vino, non ha mai tradito la sua anima profondamente agricola. Il premio è un incoraggiamento a continuare sull’importante percorso di innovazione e crescita, fondato sempre sul valore della condivisione e dell’impresa sociale, che ha permesso alla Cantina di investire costantemente in tecnologie d’avanguardia, nell’ottenimento delle più importanti certificazioni nazionali e internazionali, in formazione, aggiornamento e trasformazione digitale.

«Lo spirito di solidarietà e rinascita del territorio ha animato la mission della nostra realtà sin dalla sua fondazione. Questo importante riconoscimento ci riempie di orgoglio – commenta il direttore della Cantina Alessandro Vella – e ci dà energia per continuare la strada che abbiamo intrapreso. Gli investimenti in sostenibilità che abbiamo avviato non si fermano e continueranno ad essere incentrati non solo su fattori ambientali, ma anche su aspetti sociali ed economici nell’interesse dell’intera comunità e del territorio. Li abbiamo misurati con il primo Bilancio di Sostenibilità utilizzando i parametri GRI standard, e li presenteremo al prossimo Vinitaly aggiornati nella seconda edizione insieme allo studio di consulenza Tentino Green, che ci ha supportati in questo percorso. Perché per noi è, appunto, un percorso in divenire.»

Dal 2019 alla vendemmia 2021, tutti i 1000 ettari di vigneto hanno ottenuto la certificazione SQNPI di agricoltura integrata. La Cantina ha ottenuto nel 2020 la certificazione VIVA, in fase di rinnovo, ed è attualmente impegnata nell’ottenimento della certificazione Equalitas. La mission della Cantina, oggi come all’origine, resta l’impegno nel valorizzare al meglio il lavoro dei soci, che si traduce nella qualità dell’uva Glera, il vitigno atto alla produzione di Prosecco. Un sistema di incentivi premia ad ogni vendemmia i viticoltori che hanno raggiunto livelli di qualità delle uve al di sopra dei rigorosi standard stabiliti dalla Cantina.

