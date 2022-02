Biodinamico continua a far rima con esoterico e non con biologico. Il Cicap invita la politica a seguire la scienza

ROMA – La proposta di legge sull’agricoltura biodinamica (DDL 988), votata lo scorso maggio in Senato con un solo voto contrario (leggi), sarà in discussione dal prossimo martedì 8 febbraio alla Camera dei Deputati.

L’agricoltura biodinamica è una disciplina basata su principi magici ed esoterici e non offre vantaggi scientificamente dimostrati. Appare, quindi, incomprensibile e inopportuno il suo riconoscimento da parte dei decisori politici.

Lo sottolinea il CICAP – Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze.

In un’audizione del 2019 al Parlamento, l’Istituto di Bioscienze e Biorisorse del Cnr ha fortemente criticato l’inserimento della biodinamica nel progetto di legge dedicato al biologico, definendola una pratica “esoterica”.

Critiche analoghe sono state espresse da altre società scientifiche tra cui l’Accademia Nazionale dei Lincei, l’Accademia Italiana di Agricoltura, la Società Italiana di Agronomia, la Federazione Italiana di Scienze della Vita, l’Associazione Italiana delle Società Scientifiche Agrarie. Il premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi ha definito l’agricoltura biodinamica “una pratica stregonesca” e persino il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in risposta a Parisi, ha fatto capire di condividere le sue perplessità.

Lo scorso maggio, inoltre, la senatrice a vita e scienziata Elena Cattaneo ha sottolineato l’importanza dell’eliminazione dal testo della parola “biodinamica” per evitare l’esposizione dell’Assemblea parlamentare “al ridicolo scientifico”. La senatrice ha in aggiunta sottolineato che l’eliminazione del riferimento a tale pratica dal disegno di legge non impedirà ai produttori di perseguire queste pratiche e ottenere la certificazione di prodotto biologico. Per averla, infatti, basta rispettare i previsti protocolli.

È fondamentale che le scelte politiche siano operate tenendo nel giusto conto le evidenze scientifiche: ogni spazio lasciato ad approcci pseudoscientifici e irrazionali potrebbe avere esiti imprevedibili e dannosi. Con questa finalità, in occasione del CICAP Fest 2021, è stata lanciata la campagna social #pensoCICAP, che ha già numerosi sostenitori nella comunità scientifica.

Elena Cattaneo: la scienza da sempre al servizio dell'agricoltura, ma cosa c'entra la biodinamica?

