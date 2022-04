Rinnovato l’accordo fra Caiagromec e Maschio Gaspardo

ROMA – Si rinnova l’accordo fra CAI – Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani ed il gruppo Maschio Gaspardo.

L’accordo, che prevede speciali vantaggi riservati ai soci, è stato siglato alla presenza di Mirco Maschio, presidente del Gruppo Maschio Gaspardo e Gianni Dalla Bernardina, presidente della Confederazione.

Una sinergia di particolare rilevanza per il Gruppo Maschio Gaspardo perché la Confederazione rappresenta circa 18mila realtà tra imprenditori agromeccanici e aziende del settore primario, diffuse su tutto il territorio nazionale.

Si tratta di un accordo strategico per la Confederazione – che ha tra i suoi obiettivi anche quello di fornire agli agromeccanici strumenti di lavoro più idonei, efficaci e sicuri – ed il Gruppo Maschio Gaspardo, leader di settore nel panorama nazionale e tra i più importanti a livello mondiale, che si è dimostrato in questi anni un partner affidabile per la crescita e lo sviluppo delle imprese.

Le ragioni per cui si è voluta consolidare questa collaborazione sono da un lato l’affermazione di un ruolo sempre più attivo e fondamentale dei contoterzisti italiani nello sviluppo dell’agricoltura e la spinta innovativa di questo settore senza il quale l’agricoltura italiana sarebbe in difficoltà, e dall’altro il coinvolgimento dell’azienda Maschio Gaspardo nella formazione delle nuove generazioni all’uso consapevole della tecnologia e dell’innovazione nelle attività agricole.

È questa la linea delineata all’atto della firma da Mirco Maschio, presidente di Maschio Gaspardo: “Mettiamo a disposizione la vasta gamma di attrezzature con soluzioni innovative per l’agricoltura in grado di rispondere alle richieste di tutti i clienti, anche i più esigenti, come la categoria dei contoterzisti, professionisti del mondo dell’agricoltura che consideriamo strategici per l’introduzione e la diffusione delle nuove tecnologie e delle più avanzate tecniche agricole”.

“L’agricoltura sta attraversando una fase di profonda evoluzione, verso nuove modalità di sviluppo, molto più attente all’ambiente, alla qualità del prodotto, alla redditività e alle rese in campo” afferma il presidente di CAIagromec, Gianni Dalla Bernardina “e l’alleanza con Maschio Gaspardo si consolida ulteriormente con questo accordo a vantaggio della nostra categoria e della filiera primaria. Saranno ancora una volta al nostro fianco per l’assemblea annuale della Confederazione e in quelle iniziative che realizzeremo sul territorio per portare sempre più la tecnologia nell’agenda delle nostre imprese”.

