Cai-Agromeccanici: sul gasolio agricolo serve semplificazione nazionale, non regionale

ROMA – La Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani (Cai) sostiene che la semplificazione delle norme sul gasolio agricolo debba partire dal livello nazionale: la normativa in vigore risale al 2001 e richiede ormai un aggiornamento, che deve derivare da una revisione del decreto interministeriale in vigore, non da singole iniziative locali, a garanzia delle legittime esigenze di tutti coloro che impiegano carburanti agevolati per uso agricolo.

Così si esprime il presidente di Cai, Gianni Dalla Bernardina, specificando che già alcuni anni fa la Confederazione si è impegnata per semplificare la normativa a favore dei contoterzisti agricoli, che ha portato all’emanazione del vigente decreto ministeriale sull’ettaro-coltura.

“Le norme le stabiliscono i ministeri – ricorda Dalla Bernardina – mentre alle Regioni spetta l’applicazione delle stesse, nei limiti da essi stabiliti: in talune Regioni gli interventi volti a semplificare le procedure hanno determinato involontarie discriminazioni fra i soggetti beneficiari dell’agevolazione”.

“Per questo – conclude Dalla Bernardina – è necessario un coordinamento nazionale forte, capace di tutelare i diritti di agricoltori e contoterzisti e di vigilare sul rispetto della normativa da parte degli applicativi regionali”.

Tali procedure sono spesso diverse fra loro, mettendo in difficoltà le numerose imprese agromeccaniche che operano su più regioni: per questo è necessario superare i particolarismi locali ed affrontare la questione in modo organico, a livello nazionale.