Brace e barbecue: legna da ardere ingrediente nei gusti dei consumatori

VERONA – La legna come ingrediente di cottura alla base del gusto di un buon piatto di carne cucinato alla brace. O più semplicemente come elemento in grado di influenzare il gusto e il gradimento dei consumatori.

Oggi, in tempo di crisi energetica e di difficoltà nell’approvvigionamento del gas, la biomassa legnosa e le energie rinnovabili sono destinate ad aprire nuove strade; anche rispetto all’esperienza gastronomica e nel rapporto con il consumatore.

Di questi temi si è occupata l’indagine condotta dal Laboratorio di Analisi Sensoriale e dal Food Lab dell’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e commissionata da Altrefiamme, l’azienda innovativa per la digitalizzazione della filiera del legno nella generazione di calore e dei sistemi di cottura. Il report di ricerca sarà presentato il 5 maggio (dalle 11.30 alle 12.30), nel padiglione 4 dell’Area Verde di Progetto Fuoco, la più grande fiera mondiale dedicata ai sistemi di riscaldamento a biomassa legnosa, in programma a Verona dal 4 al 7 maggio.

La collaborazione tra Altrefiamme.it e l’Università di Pollenzo nasce infatti dalla convinzione che la scelta della legna da ardere sia fondamentale quando si ricorre ad una cottura di questo tipo, e che il legno possa acquisire un ruolo di pari importanza di una spezia o di un ingrediente durante l’esperienza gastronomica. Tra gli interventi previsti, anche quello di PEFC Italia per sottolineare il ruolo centrale della certificazione come strumento di trasparenza verso i consumatori.

Altrefiamme, l’azienda innovativa per la digitalizzazione della filiera del legno, sarà presentata per la prima volta al grande pubblico proprio a Progetto Fuoco e sarà presente all’interno dell’Innovation Village, lo showroom dedicato all’innovazione nel riscaldamento a legna all’interno della fiera. In questo spazio sarà possibile conoscere start-up italiane ed europee che presenteranno le loro idee e i loro progetti tecnologici per contribuire a ridurre le emissioni di CO2, migliorare l’efficienza degli impianti di riscaldamento e digitalizzare il settore della legna. Altrefiamme.it, progetto figlio delle competenze digitali del Gruppo Extra, parteciperà al Give My Fire Start up Award, il premio europeo per le start up innovative e la digitalizzazione nel settore, promosso da Progetto Fuoco e Blum, in collaborazione con Aiel – Associazione Italiana Energie Agroforestali.

