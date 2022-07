Vigneti Aperti 2022 entra nel vivo: degustazioni, aperitivi e cene tra i filari, ma anche musica, arte e spettacolo

ROMA – Prosegue la seconda edizione di Vigneti Aperti, l’iniziativa organizzata dal Movimento Turismo del Vino, che con l’arrivo dell’estate sta per entrare nella fase più “calda”. Dopo i grandi risultati ottenuti in occasione di Cantine Aperte, andato in scena il 28 e 29 maggio, il MTV vuole replicare con un evento lungo addirittura un anno, con lo stesso obiettivo: rivoluzionare il tradizionale approccio distratto al mondo del vino, rendendo i visitatori dei veri e propri “enoturisti” appassionati.

Con questi propositi, ripresi anche da Vigneti Aperti, nasceva 30 anni fa Cantine Aperte, che anche quest’anno ha confermato il suo successo con numeri decisamente importanti, anche e soprattutto in ottica di ripartenza dell’intero comparto. Ben 18 le regioni ad aver partecipato a Cantine Aperte, con oltre 650 cantine aderenti e più di 500.000 visitatori. Target estremamente variegato quello di Cantine Aperte, con una massiccia presenza di coppie di età media 35 anni, ma anche di famiglie e gruppi di amici in cerca di un’esperienza diversa. Incoraggiante anche il dato sui giovani presenti alla manifestazione, in numero crescente e con un interesse sempre più genuino nei confronti della produzione vitivinicola. Merito anche dell’iniziativa social del MTV, che ha invitato un gruppo di influencer food, wine e travel a visitare, con qualche giorno d’anticipo, alcune delle Cantine aderenti, per trasmettere ai loro follower la magica atmosfera dell’evento.

“I risultati raggiunti dopo 30 anni di Cantine Aperte sono più che soddisfacenti – commenta Nicola D’Auria, presidente del Movimento Turismo del Vino – a conferma del valore della manifestazione. Abbiamo l’obiettivo di ringiovanire sempre di più il nostro pubblico attraverso gli strumenti che i social ci mettono a disposizione, e dopo gli ottimi risultati di Cantine Aperte vogliamo replicare con Vigneti Aperti. È un’iniziativa molto giovane, ma possiede il giusto potenziale per continuare ad attrarre il pubblico verso un consumo consapevole e culturale del vino.”

Le numerose iniziative organizzate negli anni dal MTV hanno evidenziato come per l’enoturista le degustazioni e le visite in cantina siano importanti quanto il contatto diretto con la natura, per un’esperienza genuinamente rurale. Proprio per questo Vigneti Aperti ha immediatamente trovato un riscontro più che positivo da parte del pubblico nella scorsa edizione, e quest’anno i presupposti sembrano essere ancora più promettenti. I WineLover avranno la possibilità di visitare i vigneti delle cantine aderenti tutti i weekend da marzo a novembre, con le regioni partecipanti che presenteranno un calendario denso di immancabili iniziative, dai picnic tra i filari ai pranzi nei vigneti, passando per concerti e laboratori sensoriali. Di seguito i programmi, in continuo aggiornamento, di alcune delle regioni aderenti a Vigneti Aperti. Si ricorda che la prenotazione agli eventi è obbligatoria.

