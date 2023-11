Al via Cantine Aperte a San Martino 2023: da sabato 4 a domenica 12 novembre in tutta Italia

ROMA – Continua la stagione 2023 firmata MTV con il ritorno di Cantine Aperte a San Martino. La nuova edizione porta con sé un programma ricco di imperdibili attività dedicate alla scoperta delle eccellenze enologiche di tutto lo Stivale e in particolare all’assaggio del vino nuovo. Fruttato, fresco e vivace, un calice della nuova annata è il complice perfetto per conoscere i sapori e i territori caratteristici di ogni regione, con la calorosa ospitalità delle cantine del Movimento Turismo del Vino.

“Siamo pronti e entusiasti di dare il via alla nuova edizione di Cantine Aperte a San Martino – conferma Nicola D’Auria, Presidente del Movimento Turismo del Vino – e soprattutto non vediamo l’ora di far apprezzare al pubblico di enoturisti la freschezza e i profumi di un calice di vino nuovo. Un tipo di vino spesso poco conosciuto che le cantine MTV vogliono valorizzare con un programma ricco di esperienze per tutti i gusti e tutte le età. Un’occasione unica dedicata a tutti i wine-lover per entrare in contatto con i produttori, condividere la fine della vendemmia e gettare le basi per il nuovo anno vitivinicolo.”

Una festa che unisce produttori ed eno-appassionati tra passeggiate in vigna, degustazioni guidate di vecchie e nuove annate per celebrare i frutti della vendemmia, il tutto incorniciato dalla magica atmosfera. Non mancheranno escursioni all’aria aperta, visite nei luoghi di rilevanza storico-culturale, performance musicali, laboratori didattici per scoprire tutte le fasi di produzione del vino, pranzi e cene con i prodotti tipici del territorio, come il tartufo, le nocciole e le castagne. Le aziende hanno in serbo un calendario ricco di esperienze di gusto, per far conoscere i propri vini e il territorio d’origine, con divertimento assicurato per grandi e piccoli appassionati.

Cantine Aperte a San Martino 2023 apre le porte delle cantine di tutta Italia per condividere un’esperienza indimenticabile con il sempre più numeroso pubblico di enoturisti, brindando insieme in vista di Cantine Aperte a Natale, il consueto appuntamento di fine anno a cura del Movimento Turismo del Vino.

Per maggiori informazioni sui programmi regionali e tutte le iniziative da non perdere, visita il sito: http://www.movimentoturismovino.it/

Abruzzo: 5 le cantine di MTV Abruzzo che non vedono l’ora di accogliere grandi e giovani appassionati tra i vini e i sapori della propria regione. Wine tasting, aperitivi al tramonto, visite guidate e molti altri momenti d’incontro che uniranno produttori ed enoturisti in numerose giornate all’insegna del buon vino e della buona cucina.

Friuli Venezia Giulia: oltre 40 le cantine friulane pronte ad accogliere il popolo di enoturisti in 9 giornate ricche di degustazioni e incontri. Tanti programmi ricchi di attività: passeggiate tra i vigneti, visite in cantina, wine tasting di vecchie e nuove annate, escursioni, aperitivi e menu ad hoc con i prodotti tipici del territorio.

Marche: nelle 16 cantine marchigiane è tutto pronto per accogliere enoturisti e appassionati nelle giornate dedicate al vino nuovo, ma anche al meglio delle vecchie annate, all’assaggio dei prodotti locali, alla scoperta degli scorci più identitari della regione. Dal mare alla collina scopri ogni angolo delle Marche attraverso un buon calice di vino e l’inconfondibile accoglienza dei produttori MTV.

Puglia: 2 le aziende pugliesi pronte ad accogliere gli eno-appassionati con un programma ricco di attività in vigna e in cantina, alla scoperta delle migliori etichette tra vecchie e nuove annate. Pranzi, cene e aperitivi che vedranno al centro la degustazione dei vini più identitari della regione in abbinamento alle ricette e ai prodotti della tradizione. Ma anche musica, spettacoli e divertimento che accompagneranno il popolo di enoturisti alla scoperta dei produttori e dei luoghi del vino della Puglia.

Piemonte: 14 cantine aprono le porte agli enoturisti tra wine tasting in abbinamento ai prodotti tipici della regione, passeggiate tra i vigneti, visite in cantina, pranzi, cene e aperitivi accompagnati da spettacoli musicali e degustazioni delle eccellenze territoriali come il tartufo e le nocciole piemontesi. Numerosi programmi ricchi di attività per conoscere i magnifici paesaggi del Piemonte con l’assaggio dei migliori vini della regione in compagnia dei produttori.

Veneto: 8 le cantine del Veneto in questa edizione di Cantine Aperte a San Martino.

Protagonisti i migliori vini ma anche i più suggestivi paesaggi della regione da scoprire in compagnia dei produttori, tra attività all’aria aperta, concerti e deliziosi assaggi di cicchetti. Tantissimi appuntamenti per conoscere tutte le bellezze del Veneto attraverso un buon calice di vino.

