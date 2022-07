Ortofrutta. Battistoni (Mipaaf): Approvato dopo 10 anni tavolo di filiera per la castagna

ROMA – “Grazie all’intesa raggiunta al Tavolo di filiera per la frutta in guscio, nella specifica sezione per la castanicoltura, è stato appena approvato il piano di settore castagnicolo 2022-2027. Dopo 10 anni dall’ultimo piano (2010-2013) il comparto si dota di una nuova politica di sviluppo competitiva, sostenibile, integrata e multifunzionale”. È quanto dichiara in una nota il sottosegretario al Mipaaf, Francesco Battistoni, al termine dell’incontro con Regioni, consorzi di tutela, ordini professionali, associazioni di settore, sindacati, enti istituzionali e statali presenti.

“Il settore – prosegue Battistoni – con i suoi 16 prodotti riconosciuti (8 dop e 8 Igp), le sue 350 varietà di castagna e 90 di marroni, rappresenta un patrimonio ricco di biodiversità e di qualità organolettiche unico a livello mondiale. L’aver trovato una intesa di sistema fra tutti gli attori della filiera – continua Battistoni –, rappresenta per l’Italia e per il comparto della castagna, sia della frutta sia del legno, una vittoria per la tutela dei nostri prodotti, per le nostre aziende e per tutto il nostro made in Italy. Ora – conclude Battistoni –, l’intesa raggiunta, verrà discussa in Conferenza Stato Regioni”.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it