Riduzione delle emissioni agricole. Veneto: bando da 1,5 milioni per investimenti in attrezzature

VENEZIA – Disponibile un nuovo bando del PSR Veneto per investimenti delle aziende agricole in attrezzature con finalità ambientali.

La Giunta Regione del Veneto, con la DGR n.770 del 29 giugno 2022, ha approvato un bando relativo al tipo di intervento 4.1.1 – Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità dell’azienda agricola, finalizzato specificamente verso interventi per ridurre le emissioni di ammoniaca in atmosfera derivanti dall’attività di allevamento degli animali.

Interventi ammissibili

Tra gli interventi ammissibili, l’acquisto di attrezzature per la distribuzione e l’interramento degli effluenti non palabili, come ad esempio spandiliquame trainato (carrobotte) con interratori, spandiliquame semoventi con interratore, sistemi ombelicali per l’interramento, attrezzature portate per l’interramento degli effluenti non palabili.

Gli interventi sono finanziati nell’ambito delle misure per favorire il miglioramento della qualità dell’aria e contrastare l’inquinamento atmosferico nell’ambito del Bacino Padano.

Risorse e livelli di aiuto

L’aiuto complessivo disponibile ammonta a 1,5 milioni di euro ed è finanziato con risorse nazionali.

Il livello di aiuto può variare dal 50% al 60% (giovani) in area montana e dal 40% al 50% (giovani) in tutte le altre zone.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 29 ottobre 2022.

Per maggiori dettagli è possibile consultare la scheda del bando e il testo originale del relativo provvedimento.

Scarica la SCHEDA BANDO

