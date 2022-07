Assalzoo: Silvio Ferrari eletto alla presidenza dell’associazione

ROMA – Silvio Ferrari è stato eletto oggi, nel corso dell’Assemblea straordinaria, nuovo Presidente Assalzoo (Associazione Nazionale tra i Produttori di Alimenti Zootecnici). Piacentino, imprenditore e manager di lungo corso. Attualmente Vicepresidente di Federalimentare con la delega ai rapporti sindacali. Laureato in scienze e tecnologie alimentari, master of Business Administration, è stato già presidente Assalzoo dal 2005 al 2012. In ambito aziendale è stato Presidente di Cargill Italia, amministratore delegato di Cargill Animal Nutrition e attualmente imprenditore e amministratore di Sivam S.p.A., società produttrice di mangimi.

Ferrari ha una lunga esperienza manageriale e una radicata abitudine nel confronto con le Istituzioni e gli attori della filiera agroalimentare. Attento conoscitore delle dinamiche dei mercati internazionali e delle questioni che attengono il comparto mangimistico e il settore agro-zootecnico-alimentare, Ferrari sarà chiamato in Assalzoo ad affrontare le difficili sfide che caratterizzano la complessa congiuntura economica che stiamo attraversando.

“La scelta di Silvio Ferrari – commenta il Presidente reggente uscente Michele Liverini – è una decisione accolta da un larghissimo consenso degli associati. Lascio il testimone al collega e amico Silvio Ferrari, dopo avere svolto la mia funzione di passaggio in questi mesi, durante i quali ho avuto il sostegno e la collaborazione di tutti gli associati colleghi, che ringrazio per la fiducia accordatami. Il momento internazionale che si sta affrontando è di grande difficoltà. La mangimistica e, più in generale, la zootecnia sono chiamate a vincere la sfida della sostenibilità, ma nell’immediato più urgente è quella dell’approvvigionamento delle materie prime in un contesto molto critico a livello nazionale e internazionale. La strada davanti ad Assalzoo è complessa, ma sono sicuro che il Presidente Ferrari saprà, come è già accaduto in passato, condurre l’Associazione in una condizione di vantaggio per affrontare le sfide che attendono gli imprenditori del settore mangimistico; con la visione e la capacità pratica di Silvio Ferrari nessuno risultato è precluso. Gli auguro un buon lavoro”.

“Sono sorpreso e, ancor più, onorato” – dichiara Ferrari – “nell’assumere la carica di presidente Assalzoo e di poter rappresentare nuovamente il settore mangimistico nazionale, un compito di grande prestigio che avrà da parte miaunadedizioneeunimpegnocompleto. Ringrazio in particolare Michele Liverini e Marcello Veronesi che mi hanno preceduto nella carica. Le sfide che attendono l’Associazione sono tante e molto complesse. Lo scenario internazionale, il tema della sostenibilità e la situazione generale dell’agroalimentare italiano sono questioni che vanno affrontate con impegno e con lungimiranza. Portare Assalzoo e l’industria mangimistica nel futuro è la sfida e finalità principale che desidero perseguire ponendo, anche, la giusta attenzione alla formazione delle nostre risorse. In questo mandato sarò affiancato da una qualificata squadra di Vicepresidenti: Michele Carra, Antonio Galtieri, Michele Liverini, RobertoPavesi ed Alexander Rieper. Il futuro dell’Associazione si costruisce nel dialogo aperto con le istituzioni, con il mondo scientifico e con l’intera filiera agroalimentare; nella capacità di dialogo e di confronto garantisco l’impegno mio e di tutta la struttura associativa”.

