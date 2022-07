Vertice Putin – Erdogan. Passi in avanti per esportazioni grano ucraino (ma anche russo) da porti Mar Nero

ROMA – Passi in avanti per il trasporto di grano via mare, nell’incontro di Teheran fra Vladimir Putin e il presidente turco Recep Tayyp Erdogan.

“Alcune questioni restano da risolvere ma ci sono progressi sull’esportazione di grano ucraino ed è un buon segno” ha detto Putin, che ha definito il vertice “utile”, e che, per la prima volta dall’invasione di Mosca all’Ucraina, ha incontrato il presidente Erdogan, ringraziandolo per la mediazione offerta da Ankara sui corridoi nel mar Nero per esportare grano dai porti dell’Ucraina.

Il presidente russo ha però chiesto che il via libera dell’export dei cereali sia esteso anche alle navi russe.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it