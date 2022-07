Grano duro. Bari: lieve aumento quotazioni (+5 euro/t.), ma situazione resta difficile per i cerealicoltori

BARI – Lieve aumento delle quotazioni del grano duro alla Borsa Merci di Bari, nell’incontro di oggi 26 luglio: + 5 euro rispetto alla scorsa settimana.

Il FINO è quotato 515-520 euro/t.; il BUONO MERCANTILE 510-515 €/t.; il MERCANTILE 505-510 €/t. Aumento di 5 euro anche per il grano duro biologico, rispetto alla settimana precedente.

“Un lievissimo aumento per le quotazioni del grano duro – commenta la Cia Agricoltori Italiani Puglia – che non risolve di certo la situazione di grave difficoltà in cui si trovano i cerealicoltori. Chi si è trovato a vendere nelle settimane in cui il prezzo è calato vertiginosamente, si trova nella maggior parte dei casi a non coprire nemmeno i costi di produzione. Permane, dunque, una situazione di pesante squilibrio, anche per i cerealicoltori, causata dal combinato disposto di costi in aumento delle materie prime, folle rincorsa del caro-gasolio, costi di produzione fuori controllo, speculazioni e basse rese quantitative”.

