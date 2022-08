Logistica, Centinaio (Mipaaf): stanziati 150 mln per modernizzare agroalimentare a vantaggio di filiera e consumatori

ROMA – “Con questo decreto si stanziano risorse che serviranno ad ammodernare infrastrutture quali i mercati con effetti positivi sia per le imprese sia per i consumatori”.

Così il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, sen. Gian Marco Centinaio, in merito al decreto Mipaaf che stanzia 150 milioni di euro – nell’ambito dei fondi del Pnrr – per lo sviluppo della capacità logistica dei mercati agroalimentari all’ingrosso operanti nei settori agroalimentare, ittico, silvicoltura, floricoltura e vivaismo.

“Grazie a queste agevolazioni – continua il sottosegretario – si potranno finanziare interventi per migliorare la capacità di stoccaggio e trasformazione delle materie prime; ridurre gli impatti ambientali e gli sprechi alimentari; ampliare, ristrutturare e digitalizzare spazi e immobili connessi alle attività delle aree mercatali; migliorare l’accessibilità e la sicurezza delle infrastrutture”. Beneficiari sono soggetti, pubblici o privati, gestori di mercati agroalimentari all’ingrosso o altri soggetti aventi titolo alla realizzazione degli interventi. Ogni progetto dovrà avere un costo complessivo non superiore a 20 milioni e non inferiore a 5 milioni. Le agevolazioni saranno concesse, nella forma della sovvenzione diretta, fino a un massimo di 10 milioni di euro per progetto. Termini e modalità di presentazione delle domande saranno definiti con successivo avviso. “Si tratta di una misura che contribuirà a modernizzare le infrastrutture a vantaggio della filiera agroalimentare e dei consumatori”, conclude Centinaio.

