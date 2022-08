Olivicoltura Toscana 2022. Cresti: scarsa produzione olio d’oliva per caldo e siccità, serve irrigazione

FIRENZE – Si prospetta un’altra annata negativa per l’olivicoltura toscana dopo la già scarsa produzione del 2021. Siccità e alte temperature mettono a rischio l’annata olivicola 2022.

Ne abbiamo parlato con Giampero Cresti, esperto di olivicoltura toscana e vicepresidente del Consorzio Olio Toscano IGP.

Secondo Cresti sarà sempre più fondamentale l’irrigazione “anche se in annate come questa potrebbe non bastare”.

