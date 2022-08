Nutriscore. Centinaio: Hercberg attacca nostra Antitrust ma lo stesso ministero Salute francese riconosce limiti algoritmo, e adotta modifiche

ROMA – “Argomentazioni assurde? Vergognose strumentalizzazioni politiche? Se fossi in Serge Hercberg ci andrei piano con le parole. Piuttosto, invece di attaccare chiunque metta in dubbio il suo sistema di etichettatura a colori, ci spieghi come mai nei giorni scorsi lo stesso ministero della salute francese – di concerto con le autorità competenti degli altri paesi in cui si sta sperimentando il Nutriscore – ha deciso di adottare diverse modifiche all’algoritmo su cui si basa”. Così il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, il senatore della Lega Gian Marco Centinaio.

“Dunque migliora il giudizio sugli oli vegetali a basso contenuto di grassi saturi come l’olio extravergine di oliva, si interviene su latticini e formaggi e ci sarà una migliore classificazione dei pesci grassi. Insomma, il comitato scientifico del Nutriscore prova a fare delle correzioni in corsa – prosegue il sottosegretario- . Ma non basta, resta un’impostazione sbagliata e fuorviante che rischia di condizionare i consumatori senza informarli e senza tener conto delle quantità di alimenti consumate, del diverso fabbisogno di ciascun individuo e dell’importanza di una dieta equilibrata e varia. L’annuncio che entro fine anno le modifiche riguarderanno anche le bevande è una ulteriore dimostrazione dei limiti del Nutriscore. L’Antitrust italiana ha solo evidenziato un dato oggettivo: che questo sistema di etichettatura è stato sviluppato in base ad un algoritmo e a valutazioni scientifiche non universalmente riconosciute e condivise. C’è da chiedersi chi è che sta facendo davvero il gioco delle lobby. L’alternativa italiana al Nutriscore per permettere ai consumatori di fare scelte alimentari consapevoli e favorire un’alimentazione sana ed equilibrata è il NutrInform battery – conclude Centinaio -. Un consiglio a Hercberg, si scarichi l’app”.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it