Logistica. Italmercati: con i 150 milioni del PNRR, pronti a rilanciare l’agroalimentare

ROMA – I Mercati all’Ingrosso sono pronti a cogliere le opportunità del Decreto del Mipaaf che mette a disposizione 150 milioni di fondi del PNRR per lo sviluppo della logistica. A dichiararlo Fabio Massimo Pallottini, Presidente di Italmercati in occasione dell’incontro del Comitato di Gestione di Italmercati, la Rete che riunisce i Mercati all’ingrosso: “Il Decreto ha finalmente riconosciuto ai Mercati un ruolo fondamentale nella filiera agroalimentare. È straordinario che potremo usufruire di forme di sovvenzione diretta a fondo perduto e che i beneficiari potranno essere i gestori dei Mercati agroalimentari all’Ingrosso non solo pubblici ma pure privati. Questo permetterà alla totalità dei nostri Mercati di poter partecipare al bando che speriamo venga pubblicato a ottobre”.

Il Decreto, come ricorda Italmercati, prevede infatti il finanziamento di progetti con un importo complessivo tra i 5 e i 20 milioni e un ammontare delle agevolazioni concesse non superiore a 10 milioni. Nelle prossime settimane si susseguiranno gli incontri tra i singoli Mercati e Sinloc, Società scelta come advisor per mettere a punto progetti coerenti con gli obiettivi comunitari e le linee di finanziamento del PNRR.

“Molte nostre realtà sono già avanti con la lavorazione dei progetti”, commenta Pallottini “L’obiettivo è selezionare il più alto numero di progetti in modo da garantire l’efficientamento e la riduzione degli impatti ambientali, il miglioramento della capacità commerciale e logistica e un rafforzamento della sicurezza delle infrastrutture mercatali. Siamo pronti a incidere sullo sviluppo della filiera agroalimentare locale come richiede il Decreto, sfruttando al massimo le sinergie di competenze e know-how che la nostra Rete garantisce a tutti i 20 Mercati”.

Il Comitato di Gestione di Italmercati ha inoltre messo in agenda un’incisiva iniziativa sul fronte della crisi dei costi energetici e rilanciato la progettazione di una piattaforma digitale nazionale multi-mercato.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it