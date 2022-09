“Piacenza è un Mare di Sapori”. Il 24 e 25 settembre degustazioni e incontri

PIACENZA – Con un ricchissimo programma di iniziative tutte da sperimentare, Sabato 24 e Domenica 25 settembre, torna la grande kermesse “Piacenza è un Mare di Sapori”, l’evento enogastronomico dedicato ai prodotti tutelati del territorio promosso dal Consorzio di Tutela Salumi DOP Piacentini e dal Consorzio Salumi Tipici Piacentini, con il contributo del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, della Regione Emilia- Romagna Assessorato all’Agricoltura e dal Comune di Piacenza in collaborazione con Camera di Commercio di Piacenza, Visit Emilia, Consorzio Piacenza Alimentare, Consorzio di Tutela Vini DOC Colli Piacentini, APT Regione Emilia – Romagna, AIS Emilia -Romagna, Agenzia PrimaPagina, Enoteca Regionale Emilia – Romagna, Istituto per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione “Giovanni Marcora” di Piacenza.

Le iniziative si terranno sotto ai porticati di Palazzo Gotico di Piacenza, dove laboratori interattivi, show cooking, AperiDOP Piacentino, l’importante evento di“Tramonto DiVino”faranno da cornice alle degustazioni dei prodotti agroalimentari DOP e IGP dell’Emilia-Romagna accompagnati dai migliori vini regionali e piacentini.

L’appuntamento che rientra fra le attività che il Consorzio Salumi DOP Piacentini ha messo in atto per la valorizzazione delle eccellenze storiche di Piacenza, unica città in Europa a poter vantare tre DOP nel comparto della salumeria, nasce anche dalla collaborazione degli enti promotori con tutti i Consorzi di Tutela dei prodotti tipici food&wine dell’Emilia-Romagna che con 44 prodotti DOP e IGP primeggia a livello europeo.

“Piacenza è un Mare di Sapori” offre due serate indimenticabili.

