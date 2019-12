Treccani – Qualivita, le Dop e Igp finiscono nel patrimonio culturale italiano

Per la prima volta Treccani accoglie la cultura delle Indicazioni Geografiche e dei prodotti tipici italiani all’interno del corpus delle sue opere con la pubblicazione della decima edizione dell’Atlante Qualivita, il primo e unico volume a livello europeo dedicato alle produzioni certificate. Presentato oggi a Roma, e’ un riferimento ‘enciclopedico’ realizzato dalla Fondazione Qualivita, in collaborazione con Origin Italia e Federdoc, per affermare il ruolo delle filiere italiane di qualità come elemento della cultura nazionale, a fianco di un inestimabile valore economico per il Paese.