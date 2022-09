Proroga al 30 settembre 2022 per i contributi previdenziali coltivatori diretti e Iap

ROMA – Pubblicato ‘all’ultimo tuffo’ dall’INPS il messaggio 3388. La scadenza del 16 settembre 2022 viene prorogata al 30 settembre. Non ci saranno sanzioni, quindi, per i pagamenti effettuati entro la fine del mese.

Ecco il testo del messaggio: “Considerate le anomalie di carattere tecnico rilevate in fase di accesso al cassetto previdenziale dei lavoratori autonomi in agricoltura che determinano ritardi nell’acquisizione delle informazioni per effettuare il pagamento della seconda rata dell’emissione relativa ai contributi dei predetti lavoratori da versare nell’anno 2022, si comunica che per i pagamenti intervenuti tra il 17 settembre e il 30 settembre 2022 l’Istituto non applicherà le sanzioni civili”.

SCARICA il Messaggio n.3388 del 15.09.2022

