Agrotecnici. Accordo tra Ismea e CNAAL per il supporto ai giovani professionisti del settore

ROMA – Siglato ieri pomeriggio a Roma l’Accordo di collaborazione tra il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati (CNAAL) e l’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA). I Presidenti dei due Enti, Roberto Orlandi e Angelo Frascarelli, apponendo le rispettive firme sul documento hanno dato formale avvio ad un’attività sinergica finalizzata a supportare e a sostenere imprese, professionisti e giovani del settore agricolo e agroalimentare.

ISMEA svolge, nell’ambito dell’attuazione delle politiche e dei programmi comunitari, nazionali e regionali, le funzioni di organismo nazionale per i servizi informativi, assicurativi e finanziari e costituisce forme di garanzia creditizia e finanziaria per le imprese agricole e le loro forme associate, con l’obiettivo di favorire l’informazione e la trasparenza dei mercati, agevolare il rapporto con il sistema bancario e assicurativo, favorire la competitività aziendale, ridurre i rischi inerenti alle attività produttive e di mercato e favorire il ricambio generazionale in agricoltura.

Il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati è l’organo esponenziale dell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, che da oltre dieci anni è ininterrottamente il primo del settore agrario come numero di candidati agli esami abilitanti “Quest’anno è stato raggiunto il record storico delle iscrizioni, con quasi 2.000 candidati alla sessione d’esame abilitante che si aprirà il mese prossimo -ha evidenziato il Presidente Orlandi-; di questi circa 1.200 sono laureati e tutti hanno un forte bisogno di formazione ed orientamento al lavoro professionale”.

Il Presidente Frascarelli ha sottolineato l’importanza della nuova PAC che, sebbene non ancora definita compiutamente, è ormai certa nei suoi punti fondamentali, così da poter già ora essere illustrata agli imprenditori agricoli. Si tratta di un aspetto, questo, che sta particolarmente a cuore al Presidente di ISMEA, avendolo lungamente seguito nel corso della precedente attività accademica. Delle molte misure di intervento che ISMEA promuove in favore del settore agricolo, al momento due in particolare interessano i liberi professionisti: PIU’ IMPRESA (contributi a fondo perduto e mutui a tasso zero) e quella sugli Interventi Fondiari (acquisto terreni) dove per quest’ultima l’avvio nella presentazione delle domande è ormai imminente.

Per entrambe queste Misure, e per ogni altra gestita da ISMEA, i due Presidenti hanno convenuto di svolgere eventi formativi dedicati ai liberi professionisti ed agli iscritti nell’Albo; “E’ interesse precipuo di ISMEA -ha evidenziato il Presidente Frascarelli- avere pratiche presentate in modo completo e perfetto, e che riguardino soggetti ammissibili. Pratiche mal presentate o riferite a soggetti inidonei gravano ISMEA di istruttorie inutili, rallentando gli interventi e la capacità di spesa. E’ dunque necessario che i liberi professionisti siano ben informati e possano quindi trasferire alle imprese queste informazioni.”

