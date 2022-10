Agronomi e Forestali invadono Firenze. Al via il congresso nazionale: protagonisti del nuovo Rinascimento

FIRENZE – Ai nastri di partenza il XVIII Congresso nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali, in programma a Firenze da domani 19 ottobre fino a venerdì 21.

Verterà sul tema delle “disparità” l’intervento di apertura della presidente Conaf Sabrina Diamanti, i saluti istituzionali e un approfondimento sulle disparità. Un argomento trasversale ad agricoltura e ambiente, ma che interessa il futuro della società civile: le disparità di accesso al lavoro e alla vita professionale, le disparità salariali, le disparità tra generazioni.

“È un tema complesso, ma che non possiamo ignorare. La pandemia, la guerra, la prossima crisi a cui ci stiamo affacciando sono fenomeni che hanno accentuato le differenze fra generi, fra generazioni, fra chi ha e chi non ha avuto le opportunità per crescere – spiega la Diamanti. – “In questo Congresso, come categoria vogliamo parlare di futuro, di sostenibilità, di innovazione. Temi decisivi per il Paese, ma che possono funzionare solo se consentiamo a tutti di partecipare e contribuire.

Ecco che, seppure siamo in un momento istituzionale rivolto agli iscritti com’è un Congresso, abbiamo programmato 3 momenti aperti per discutere di tre temi da sviluppare con la voce di altre istituzioni e organizzazioni, i cosiddetti stakeholder.”

LA DISCUSSIONE CONGRESSUALE

Durante il XVIII Congresso si parlerà di futuro e di come il comparto primario, agricoltura, silvicoltura e zootecnia, possono contribuire a disegnare il mondo in cui vogliamo vivere.

Si parlerà, perciò di temi di forte attualità, dalle agroenergie al cambiamento climatico partendo dal contributo dell’energia solare fino alla risorsa legno. Si discuterà di verde urbano di come rendere vivibili le città. Si approfondirà il tema dell’economia circolare e dell’impatto positivo che possono avere le aree interne, toccando temi molto delicati come la tutela del paesaggio e dei beni culturali e ambientali. Altri tavoli discuteranno di biodiversità e sostenibilità, di servizi ecosistemici del bosco e della sua multifunzionalità, di innovazioni tecnologiche nel comparto agricolo.

Infine, le tre tavole rotonde, aperte a tutti, completeranno il programma offrendo uno spazio per parlare di geopolitica, di equità e disparità, di approccio olistico alla salute e alla produzione, partendo dai concetti di benessere animale e vegetale.

#AGROFOR2030 – PROTAGONISTI DEL NUOVO RINASCIMENTO

Dottori Agronomi e Dottori Forestali al centro delle nuove sfide per il benessere delle comunità e la bellezza dei luoghi

Gli OSPITI ISTITUZIONALI confermati il 19 ottobre

Eugenio Giani , Presidente Regione Toscana

, Presidente Regione Toscana Dario Nardella , Sindaco di Firenze

, Sindaco di Firenze Cecilia del Re , Assessore urbanistica Comune di Firenze

, Assessore urbanistica Comune di Firenze Marilena Rizzo , Presidente Tribunale di Firenze

, Presidente Tribunale di Firenze Antonio Pietro Marzo , Generale di Corpo D’Armata, Comandante CUFAA

, Generale di Corpo D’Armata, Comandante CUFAA Massimo Vincenzini , Presidente Accademia Georgofili Rappresentanti ministeriali

, Presidente Accademia Georgofili Rappresentanti ministeriali Giacomo Di Thiene , Presidente ADSI

, Presidente ADSI Armando Zambrano , Presidente ProfessionItaliane – Coordinatore RPT

, Presidente ProfessionItaliane – Coordinatore RPT Maurizio Savoncelli , Presidente Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati

, Presidente Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati Nausicaa Orlandi , Presidente Federazione Nazionale degli Ordini dei Fisici e dei Chimici

, Presidente Federazione Nazionale degli Ordini dei Fisici e dei Chimici Andrea Sisti , Presidente World Association of Agronomists

, Presidente World Association of Agronomists Giuseppe Corti , Consigliere Associazione Italiana Società Scientifiche Agrarie

, Consigliere Associazione Italiana Società Scientifiche Agrarie Pietro Piccarolo , Presidente Unione Nazionale delle Accademie per le Scienze Applicate allo Sviluppo dell’Agricoltura, alla Sicurezza Alimentare ed alla Tutela Ambientale

, Presidente Unione Nazionale delle Accademie per le Scienze Applicate allo Sviluppo dell’Agricoltura, alla Sicurezza Alimentare ed alla Tutela Ambientale Filippo Trifiletti , Direttore Generale ACCREDIA

, Direttore Generale ACCREDIA Enrico Marone , Presidente CESET

, Presidente CESET Giuseppe Zimbalatti , Rettore Università Mediterranea di Reggio Calabria

, Rettore Università Mediterranea di Reggio Calabria Lorenzo Vagaggini, Presidente della Federazione degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Toscana

TAVOLA ROTONDA: partecipazione e pari opportunità in ambito politico, economico e professionale

19 Ottobre 2022, ore 16.30; Palazzo dei Congressi; Piazza Adua, 1, 50123 Firenze FI

Introduce Presidente Sabrina Diamanti

Modera: Simona D’Alessio – Giornalista

Intervengono

Francesca Bagni Cipriani, Consigliera Nazionale di Parità

Marina Elvira Calderone, Presidente Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali

Stefano Poeta, Presidente EPAP

Marta Schifone, Farmaciste Insieme

Chiara Gribaudo, Deputata e Prima Firmataria Legge sulla Parità Salariale

Tiziano Treu, Coordinatore Tavolo Permanente per il Partenariato Economico, Sociale e Territoriale PNRR

Maria Cruz Alvarez, Presidente Asociación Nacional Ingenieros Agronomos

Rosanna Zari, Dottore Agronomo – Consigliera Pari Opportunità Regione Toscana

Gaetano Stella, Presidente Confprofessioni

Experience: rappresentanti del mondo delle professioni

LE 5 TESI CONGRESSUALI 19-21 OTTTORE

Dall’Università alla Professione: l’importanza di un dialogo continuo. (questa tesi sarà discussa presso l’Aula magna dell’Università degli Studi di Firenze) Il Progetto del paesaggio e del verde urbano per la qualità della vita e il benessere dei cittadini. Agricoltura 4.0, agroenergie, economia circolare e sostenibilità delle produzioni agricole. Credito all’agricoltura: sosteniamo il futuro. Dalla PAC ai moderni strumenti finanziari. Selvicoltura e pianificazione: la corretta sintesi tra sviluppo e tutela del territorio.

LE 3 TAVOLE ROTONDE, TRA AGENDA2030 E PNRR

1. Partecipazione e pari opportunità in ambito politico, economico e professionale

2. Il contesto internazionale e gli obiettivi dei dottori agronomi e dottori forestali

3. One Health

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it