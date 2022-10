FederBio. Mammuccini: buon lavoro al primo Presidente del Consiglio donna della storia repubblicana e al nuovo Ministro dell’Agricoltura

BOLOGNA – A seguito dell’insediamento odierno del nuovo Governo, FederBio fa i migliori auguri a Giorgia Meloni, prima donna a capo di un Esecutivo della storia del nostro Paese.

La Federazione dà inoltre il benvenuto al nuovo Ministro Francesco Lollobrigida, che ha assunto l’incarico del dicastero rinominato “dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare”, con il quale si augura di iniziare una proficua collaborazione che affronti i temi strategici legati al mondo del biologico.

La nuova denominazione declinata secondo l’interpretazione fornita dalla FAO come sistema alimentare fondato sull’autodeterminazione e la valorizzazione delle produzioni locali, la sostenibilità e la giustizia sociale è pienamente coerente con i principi dell’agroecologia e delle produzioni biologiche.

“Facciamo i nostri migliori auguri al nuovo Governo che si è insediato oggi per le difficili sfide che si troverà ad affrontare – ha sottolineato Maria Grazia Mammuccini, Presidente di FederBio -. In particolare, alla Presidente del Consiglio, prima donna della storia della nostra Repubblica ad assumere questo incarico, e al Ministro Lollobrigida con il quale auspichiamo un confronto costruttivo per portare avanti anche in questa legislatura temi strategici, non solo per il mondo del biologico, ma per l’intero comparto agroalimentare.

Crediamo infatti che per affrontare le difficoltà delle imprese del settore e rispondere a una domanda di consumo sostenibile, sia essenziale promuovere con ancora maggiore decisione il modello biologico sul quale il nostro Paese è leader in Europa. Di fronte a noi abbiamo una serie di impegni cruciali da affrontare, a partire dall’attuazione della Legge sul bio approvata nella legislatura precedente. Inoltre, è necessario affrontare questioni fondamentali come il Piano strategico nazionale della PAC e il Piano d’azione nazionale sul biologico.

Come sempre, FederBio è pronta ad offrire la massima collaborazione e portare il proprio contributo per affermare un modello agricolo che ha dimostrato la propria sostenibilità dal punto di vista economico sociale e ambientale”.

