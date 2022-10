Formazione. Timac Agro Italia mette a disposizione borse di studio per giovani nel settore

RIPALTA ARPINA (CR) – Investire nella formazione delle nuove generazioni, i protagonisti del futuro che costituiranno il vero vantaggio competitivo delle imprese italiane. È questo l’obiettivo al centro della partnership fra TIMAC AGRO Italia, riferimento nazionale nella produzione e commercializzazione di fertilizzanti e Fondazione Intercultura che, da oltre sessant’anni, è attiva nel settore degli scambi culturali e della formazione di qualità.

Dal 2018, infatti, la collaborazione fra le due realtà, accomunate dalla volontà contribuire al percorso di crescita personale dei giovani, prevede l’erogazione di borse di studio a copertura totale dei costi per esperienze formative all’estero rivolte agli studenti meritevoli. Quattro borse di studio, della durata di 4 settimane, sono destinate alle ragazze e ai ragazzi, fra i 14 e i 18 anni, che frequentano gli istituti agrari italiani. Destinazioni previste da Timac Agro: Irlanda e Danimarca, nelle città di Wexford, Cork, Dublino e Sligo.

“La conoscenza delle lingue, unitamente alla consapevolezza della dimensione internazionale, all’esperienza e al confronto con altri valori e culture, si rivelano aspetti fondamentali per essere competitivi nel mondo del lavoro – dichiara Pierluigi Sassi, ad di TIMAC AGRO Italia –. Crediamo nel merito e continueremo a investire sui protagonisti del domani: solo grazie al loro prezioso contributo professionale e umano, potremo governare le sfide che attendono il settore agroalimentare”.

“Non bisogna smettere mai di credere nei propri sogni – afferma Alessandro, uno dei borsisti vincitori della scorsa edizione –. Consiglio a tutti i ragazzi che credono nel futuro dell’agricoltura di cimentarsi con questa fantastica esperienza e mettersi alla prova”.

“Per la prima volta nella mia vita lontano da casa ho avuto modo di confrontarmi con altre tradizioni e modi di vivere, scoprire il mondo e perfezionare le lingue – osserva Elia –. È stato stimolante e divertente.” “Ho visto una parte della cultura europea molto diversa dalla nostra – racconta Maddalena, al ritorno dalla sua esperienza in Danimarca –. Sento di essere cresciuta e di aver imparato molto: il mio più grande sogno è quello di lavorare nel mondo del vino e viaggiare”.

Il programma all’estero prevede l’accoglienza in famiglie selezionate o in residenza scolastica, la frequenza di corsi di lingua e la presenza di un gruppo di volontari che supporteranno le ragazze e i ragazzi coinvolti nell’esperienza all’estero. I partecipanti riceveranno inoltre da Intercultura la certificazione delle competenze acquisite in ogni fase del programma.

Per candidarsi al bando c’è tempo fino a giovedì 10 novembre 2022. Le informazioni su requisiti e processi di selezione sono consultabili nell’apposita sezione del sito www.intercultura.it/timac-agro-italia-per-gli-istituti-agrari/

