Lollobrigida al Merano Wine Festival: Puntare su qualità per riaffermare ruolo di protagonista dell’Italia

MERANO (BZ) – “Un ministro non gira il territorio solo per parlare ma soprattutto per ascoltare. Al Merano Wine Festival ho ascoltato chi nel proprio campo è esperto, chi ha dei problemi a cui la politica non ha saputo dare una risposta sufficiente o chi offre soluzioni a criticità non risolte”.

A sottolinearlo è il ministro dell’agricoltura e sovranità alimentare e forestale Francesco Lollobrigida, oggi al Merano Wine Festival.

“Il mio lavoro sarà finalizzato per riaffermare il ruolo di protagonista dell’Italia nel mondo e in Europa. Con una UE più forte e capace di occuparsi dei suoi cittadini. Come abbiamo fatto a Bruxelles opponendoci alla produzione orizzontale che avrebbe danneggiato il settore del vino. La nostra Nazione per essere competitiva non deve puntare sulla quantità ma sulla qualità”.

