MASAF: il ministro Lollobrigida all’Agrifish. Al centro etichettatura, strategia forestale e transizione energetica della pesca

ROMA – Il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, è intervenuto oggi a Bruxelles al Consiglio dell’Agricoltura e della pesca dell’Unione Europea. Tra i temi affrontati, la nuova strategia forestale dell’Ue per il 2030 e la transizione energetica della pesca e dell’acquacoltura.

A margine del Consiglio, il ministro Lollobrigida ha incontrato il commissario Ue all’Agricoltura Janusz Wojciechowski e gli omologhi di Spagna, Austria, Polonia e Francia. Al Commissario Wojciechowski, in particolare, il ministro ha ribadito la posizione italiana sul Nutriscore, “strumento fuorviante rispetto agli obiettivi che si pone”, e la necessità di “preservare un modello agricolo che si è consolidato nel tempo”.

Il ministro Lollobrigida nel corso del suo intervento pubblico sulla strategia per le foreste ha sottolineato come sia necessaria “una forte cooperazione tra Commissione europea e Stati membri per l’attuazione e il successo della strategia” Ue per le foreste. Quanto alla transizione energetica del settore della pesca e dell’acquacoltura dell’Ue, il ministro ha sottolineato l’intenzione di “accompagnare la transizione, tenendo presente la necessità di incrementare le risorse a favore di un settore che il governo considera fondamentale, come quello della pesca”.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it