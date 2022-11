Lavoro. Rota (Fai-Cisl): Bene Lollobrigida su condizionalità sociale, ora proseguire

ROMA – “La firma da parte del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, del decreto interministeriale sulla condizionalità sociale, rappresenta un’ottima notizia per il mondo del lavoro, una scelta coerente con quanto ottenuto dopo tante battaglie dalle parti sociali per garantire che i fondi europei non siano soltanto vincolati al rispetto dell’ambiente e del benessere animale ma anche dei diritti dei lavoratori”.

Così il Segretario generale della Fai-Cisl Onofrio Rota commenta la firma del decreto interministeriale sulla condizionalità sociale.

“Auspichiamo presto un confronto con il Governo per proseguire questo percorso: dobbiamo tutti impegnarci a costruire e applicare le nuove regole, di concerto anche con il Ministero del lavoro, per concretizzare la clausola sociale prevista dalla nuova Pac come ulteriore strumento di contrasto e prevenzione dello sfruttamento e di tutela della salute e sicurezza in tutti luoghi di lavoro” ha aggiunto.

