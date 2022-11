FMPS e Santa Chiara Lab-Unisi: aperte le iscrizioni a Siena Food Lab Academy 2022/23, il corso di alta formazione per la crescita delle competenze nell’agrifood

SIENA – Parte la terza edizione di Siena Food Lab Academy, il percorso di alta formazione che sostiene la crescita di competenze di studenti, imprenditori, agronomi, periti agrari, agrotecnici e altri professionisti del settore agroalimentare. Il ciclo formativo fa parte di Siena Food Lab, il progetto ideato e promosso dal Santa Chiara Lab-Università di Siena e dalla Fondazione Monte dei Paschi di Siena per il trasferimento tecnologico e l’innovazione del comparto agricolo del territorio senese (https://sienafoodlab.it) avviato a fine 2020 e rivolto a 60 aziende del settore olivicolo, vitivinicolo e cerealicolo.

Dopo il successo delle prime due edizioni con più 32 webinar, quasi 500 partecipanti, oltre 60 docenti, 105 Open Badge rilasciati dall’Università di Siena, Siena Food Lab Academy 2022/2023 quest’anno arricchirà l’offerta formativa con tematiche che spazieranno dalle opportunità dell’agrisolare all’agricoltura biologica, dalla sostenibilità della filiera della carne alla tracciabilità e blockchain, dalla comunicazione della sostenibilità alla misurazione delle pratiche sostenibili, oltre al precision farming e alla nuova Politica Agricola Europea (programma completo: https://sienafoodlab.it/it/academy/programma-2022-2023).

A partire da lunedì 28 novembre 2022 fino al 25 maggio 2023, il percorso, gratuito, prevede 8 lezioni, quattro in presenza (dalle ore 11 alle ore 13) e quattro online (dalle ore 17 alle ore 18.30), tenute da docenti universitari ed esperti di centri di ricerca, enti, istituzioni e imprese.

Per iscriversi occorre registrarsi sul sito Siena Food Lab al link: https://sienafoodlab.it/it/academy/programma-2022-2023. Siena Food Lab Academy è realizzato in collaborazione con Coldiretti, Confagricoltura, Confederazione Italiana Agricoltori e con il contributo di Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati, Corso di Laurea Agribusiness – Università di Siena, Segretariato Italiano di PRIMA, Prima Observatory on Innovation.

La partecipazione all’intero programma dà diritto ad un Open Badge, un sistema di certificazione digitale che registra le competenze trasversali acquisite, e ad un attestato di partecipazione, rilasciati dall’Università di Siena.

Siena Food Lab Academy 2021-22 sarà inaugurata il 28 novembre, ore 11.00, presso la Fondazione Monte dei Paschi. La prima lezione del corso sarà preceduta dai saluti istituzionali di Carlo Rossi, Presidente Fondazione MPS e Roberto Di Pietra, Rettore Università di Siena e gli interventi di Angelo Riccaboni, Presidente Santa Chiara Lab – Università di Siena, Coordinatore Siena Food Lab, e Nadia Riguccini, Dirigente Istituto d’Istruzione Superiore “B. Ricasoli” Siena. A seguire si terrà il primo degli otto incontri in programma con il professor Marco Vieri, Università di Firenze, sul tema “Agricoltura di precisione, la professoressa Cristina Santini, Università San Raffaele Roma, su “Risultati Siena Food Lab” e le testimonianze di IBF, “Il caso delle aziende”, e di Agricolus “L’esperienza di Siena Food Lab”, partner tecnologici di Siena Food Lab.

L’evento di inaugurazione, al pari di tutte le lezioni in presenza, sarà aperto al pubblico e fruibile anche online previa iscrizione (https://bit.ly/3AcSQAo).

