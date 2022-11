Fotovoltaico, una risorsa rinnovabile per lo sviluppo del Paese. Appuntamento 22 novembre a Roma

ROMA – Un confronto tra istituzioni e grandi imprese con l’obiettivo di accelerare lo sviluppo degli impianti utiliy-scale per l’energia da fonte solare in Italia, che rappresenta una soluzione sostenibile ed economica in funzione del raggiungimento della sicurezza energetica nazionale. E’ l’obiettivo del convegno dal titolo “Fotovoltaico, una risorsa rinnovabile per lo sviluppo del Paese”, che si svolgerà martedì 22 novembre 2022 (ore 10), a Roma, a Palazzo Wedekind (Piazza Colonna) e che vedrà la partecipazione della Viceministra all’Ambiente e alla sicurezza energetica Vannia Gava e del Sottosegretario al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Fausta Bergamotto.

Ad aprire i lavori dopo i saluti istituzionali sarà Andrea Cristini, portavoce dell’Alleanza del Fotovoltaico in Italia, che riunisce alcuni tra i principali operatori nel settore delle rinnovabili. A seguire il panel dal titolo “Tutela ambientale, sicurezza energetica, investimenti e green job”, con gli interventi di Alberto Pinori, Presidente di Anie Rinnovabili, Stefano Ciafani, Presidente di Legambiente, Fabio Bulgarelli, Direttore Affari Regolatori di Terna, e Alessandro Ceschiat, portavoce dell’Alleanza per il Fotovoltaico in Italia.

Previsto il coinvolgimento di diversi parlamentari a cui si chiedono risposte in tema di sicurezza energetica e crescita sostenibile. Interverranno Silvia Fregolent (Azione-Iv), Marco Simiani (Pd), Marco Dreosto (Lega), Enrico Cappelletti (M5S), Ylenja Lucaselli (FDI). Modera Andrea Bassi, giornalista de Il Messaggero.

Giornalisti e operatori interessati a partecipare all’evento sono pregati di inviare una mail a stampa@maimgroup.com, indicando nome, cognome e recapito telefonico, entro le ore 19.00 del 21 novembre.

