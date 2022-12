Zootecnia. Lollobrigida apre le Fiere Zootecniche di Cremona, zootecnia storia agricoltura italiana

CREMONA – “La 77esima edizione delle Fiere Zootecniche Internazionali di Cremona dimostra che il settore è radicato nella nostra storia e nella nostra economia, grazie al lavoro e ai risultati delle imprese del comparto. Sostenerle, puntando su ricerca e innovazione, è fondamentale per valorizzare un prodotto che nasce dalla capacità di chi realizza e fa crescere la propria attività, tramandandola di padre in figlio. Ed è proprio ai giovani che dobbiamo continuare a guardare con attenzione”.

Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste oggi a Cremona in visita alle Fiere Zootecniche Internazionali. “Voglio ribadirlo ancora una volta: non ci arrenderemo all’idea di un sistema economico e alimentare fondato sulla produzione di alimenti creati in laboratorio”, ha poi aggiunto il ministro Lollobrigida.

Le Fiere Zootecniche Internazionali di Cremona -da Giovedì 01 a Sabato 03 Dicembre 2022 – sono l’unico appuntamento fieristico internazionale specializzato in Italia sulla zootecnia ad alta redditività e rappresentano lo strumento più efficace per fare network con i protagonisti del settore agroalimentare. L’edizione 2021 delle Fiere Zootecniche Internazionali ha confermato Cremona come una delle principali capitali mondiali per il settore, che rilancia quest’anno con l’evento zootecnico internazionale più importante di sempre in Italia: 650 capi iscritti da 130 allevamenti da 8 Paesi, oltre all’esposizione di servizi e attrezzature e soluzioni per la zootecnia che occupa l’intero quartiere fieristico.

