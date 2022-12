Psr Campania: definita la proposta per la misura di sostegno eccezionale

NAPOLI – All’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania, si è svolta una nuova riunione del Tavolo verde.

Nel corso dell’incontro, l’assessore Nicola Caputo, insieme alla direttrice per le Politiche agricole, Maria Passari, e i rappresentanti di Coldiretti, Confagricoltura, Cia e Copagri (collegati in videoconferenza), ha definito la proposta da inviare alla Commissione europea per l’introduzione nel Psr della misura 22, attraverso la quale garantire un sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e Pmi particolarmente colpiti dall’impatto dell’invasione russa dell’Ucraina.

“L’importo forfettario da erogare a ciascun beneficiario – ha scritto in un post su Facebook l’assessore Caputo – sarà riconosciuto considerando il volume di carburante agricolo agevolato assegnato per il 2022. Tale volume è considerato una proxy del fabbisogno energetico, quindi dell’aggravamento dei costi aziendali, determinato dalla crisi bellica ed è calcolato in automatico dalla procedura Uma (Utenti motori agricoli) a partire dal piano colturale del fascicolo aziendale”.

“Sarò più puntuale nei prossimi giorni – ha concluso l’assessore Nicola Caputo – anche perché siamo in attesa di un primo feedback dalla Commissione”.

